Signature d’un mémorandum d’entente pour l’organisation au Maroc de la Coupe du monde scolaire de golf

vendredi, 23 février, 2024 à 22:01

Rabat – Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, la Fédération internationale du sport scolaire, la Fédération Royale Marocaine de Golf, et la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire ont signé, vendredi à Rabat, un mémorandum d’entente pour l’organisation au Maroc de la Coupe du monde scolaire de golf en 2025, 2026 et 2028.

La cérémonie de signature s’est déroulée en marge de l’organisation au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, de la 48è édition du Trophée Hassan II et de la 27è édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

A cette occasion, M. Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, a déclaré à la presse que la signature de ce mémorandum s’inscrit dans la stratégie de son département visant la promotion du sport scolaire, dont le golf, en tant que moyen de consécration des valeurs positives parmi les élèves, d’amélioration de leurs compétences et de prospection des talents en herbe.

L’organisation au Maroc de cet évènement reflète la place qu’occupe le Maroc, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI, parmi les pays pionniers dans le domaine sportif et traduit l’intérêt accordé par le Souverain au sport dans le Royaume, notamment le sport scolaire, a-t-il souligné.

Le responsable a relevé que le Maroc est devenu une référence en matière d’organisation des grands événements de sport scolaire, soulignant le succès du championnat du monde de football scolaire tenu en juillet 2023 et de la Gymnasiade organisée à Marrakech en 2018.

De son côté, le président de la Fédération internationale du sport scolaire, Laurent Petrynka a exprimé sa profonde reconnaissance au Maroc pour l’organisation de trois éditions de la Coupe du monde scolaire de golf, mettant en relief la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI en matière d’organisation des grands événements sportifs.

Il s’est également dit satisfait de cette initiative qui consolidera les relations liant la Fédération internationale du sport scolaire et le Maroc.