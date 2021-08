Ski nautique: double médaille d’or pour Kamil Belmrah aux championnats d’Europe et d’Afrique

vendredi, 6 août, 2021 à 23:28

Casablanca – Le Marocain Kamil Belmrah a remporté la médaille d’or de ski nautique (Slalom) aux championnats d’Europe et d’Afrique 2020 et 2021 tenus simultanément à Madrid les 04 et 05 août.