“Spécial Mondial 2018”: La MAP entame une programmation spéciale à partir du 1er juin

jeudi, 31 mai, 2018 à 9:42

Lors de cette cérémonie, M. Maamau a exprimé ses meilleurs et sincères vœux à Sa Majesté le Roi et s’est félicité du développement des relations entre le Maroc et les Kiribati, faisant part de son admiration du rôle de Sa Majesté le Roi dans les questions du changement climatique et du développement durable.