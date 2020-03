Le sport universitaire, une pépinière favorisant l’éclosion des talents

jeudi, 5 mars, 2020 à 11:58

-Par Taoufik Saoulaji-

Rabat – Favorisant l’éclosion des talents dans les différentes disciplines sportives, le sport universitaire constitue une véritable pépinière pour la promotion du sport dans les universités.

Le sport universitaire au Royaume a réalisé des progrès importants depuis la fin des années 80, tant au niveau législatif et organisationnel qu’au niveau de la pratique et la participation aux compétitions aux niveaux local, national et international.

Ayant pour mission de promouvoir cette catégorie de sport, la Fédération royale marocaine de sport universitaire a vu son rôle évoluer notamment après la mise en œuvre de la loi relative à l’éducation physique et le sport, qui s’assigne pour objectifs la formation d’élites sportives, la préparation des sélections sportives nationales et leur participation aux compétitions sportives internationales

Ainsi, grâce aux programmes et activités sportives mis en place par la Fédération, plus de 150.000 étudiants pratiquent chaque année divers sports et prennent part aux différentes compétitions nationales et internationales.

Afin de promouvoir davantage le sport universitaire, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine du sport universitaire, Abdelaziz Takhbart, a mis en exergue la signature d’un certain nombre d’accords avec plusieurs départements notamment le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et certaines universités, ajoutant qu’un projet de convention a été élaboré avec le Comité national olympique marocain pour contribuer au développement de cette catégorie de sport.

Le sport universitaire est au centre des préoccupations du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Fédération royale marocaine du sport universitaire qui veillent à la promotion de cette catégorie à travers la programmation de plusieurs activités sportives durant l’année universitaire, a soutenu M. Takhbart dans une déclaration à la MAP.

Nommé récemment membre du comité de l’éducation et du développement du sport universitaire au sein de la Fédération royale marocaine du sport universitaire, M. Takhbart a relevé que les Marocains se sont distingués dans les compétitions dans ces catégories de sport notamment lors du championnat du monde de cross-country qui s’est déroulé en Italie en 2016, où les athlètes ont décroché la première place du classement individuel et collectif.

L’étudiant marocain, Mounim Sassioui, de l’Université de Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, avait également remporté la médaille d’or au 3.000m haies au 30è Universiade d’été à Naples en juillet 2019, un des plus grands événements sportifs internationaux. L’équipe nationale universitaire s’est également adjugée plusieurs médailles lors de sa participation au Meeting Universitaire Arabe des Jeux de Plage, organisé par la Fédération royale marocaine du sport universitaire à Agadir (2016 et 2018).

M. Takhbart a relevé qu’en dépit de ces réalisations et programmes mis en place par la fédération et les efforts déployés par le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour mettre à la disposition des étudiants des installations sportives, un ensemble d’obstacles barrent la route aux ambitions des gestionnaires de ce secteur notamment le manque de cadres sportifs dans l’ensemble des universités.

Il a, dans ce sens, appelé à développer la recherche scientifique dans le domaine du sport universitaire notamment à travers l’organisation de séminaires à l’instar du Congrès International du Management du Sport qui s’est déroulé à Agadir avec la participation de chercheurs et experts en la matière.