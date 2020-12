Taekwondo : l’équipe nationale en stage de préparation en France jusqu’au 23 janvier

lundi, 14 décembre, 2020 à 20:36

Rabat – L’équipe nationale de taekwondo a entamé un stage de préparation en France qui se poursuit jusqu’au 23 janvier prochain.

La sélection nationale se compose d’Achraf Mahboubi (moins de 80 kg), Nada Laâraj (moins de 57 kg) et Oumaima El Bouchti (moins de 49 kg), indique lundi un communiqué de la Fédération royale marocaine de taekwondo.

Selon la même source, ce stage de préparation s’insère dans le partenariat conclu avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Comité National Olympique Marocain, portant sur la préparation de l’équipe nationale olympique, en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024.

Les taekwondoïstes marocains qualifiés aux JO de Tokyo bénéficient d’une bourse afin de bien se préparer au rendez-vous olympique, indique le communiqué.

L’équipe nationale avait effectué plusieurs stages de préparation à Ifrane, dont le dernier s’était déroulé du 11 novembre au 09 décembre.

A Tokyo en 2021, le taekwondo marocain fera sa sixième apparition aux JO, après les éditions de Sidney-2000, Athènes-2004, Pékin-2008, Londres-2012 et Rio de Janeiro-2016.