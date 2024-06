Tenue des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du CNOM à Salé

jeudi, 27 juin, 2024 à 21:48

Salé – Le Comité National Olympique Marocain (CNOM) a tenu, jeudi à Salé, ses Assemblées générales ordinaire (AGO) et extraordinaire (AGE) au titre de la saison sportive 2023, qui ont été consacrées à l’examen et l’adoption des rapports moral et financier ainsi qu’à l’approbation du statut et du règlement intérieur après leur amendement.

Lors de l’AGO, qui a connu la participation de 26 fédérations sportives nationales sur 29, les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.

Le rapport moral de la saison 2023, présenté par le secrétaire général du CNOM, Abdellatif Idmahamma, a porté sur plusieurs axes, notamment la gouvernance, la préparation olympique, la relation avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la chambre arbitrale du sport, l’Agence Marocaine Antidopage, le Comité International Olympique (CIO), la Solidarité olympique, les partenariats et les relations internationales.

Ces axes concernent aussi l’Académie olympique digitale, la promotion des valeurs olympiques, la participation aux différents Jeux sportifs, la formation et la communication, la gestion digitale pour le suivi des Fédérations et des sportifs, ou encore le soutien du CNOM au sport de haut niveau.

Le rapport moral s’est attardé également sur la participation aux différents Jeux sportifs en 2023, à savoir notamment les Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie, les Jeux arabes en Algérie, les Jeux méditerranéens de plage à Héraklion (Grèce) et les Jeux mondiaux de plage à Bali (Indonésie).

Pour ce qui est du rapport financier, l’audit des états de synthèse du CNOM comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023 font ressortir un montant des fonds propres de 69.668.412,75 DH, compte tenu d’un résultat déficitaire de 21.656.648,02 DH.

S’agissant de l’AGE, elle a été l’occasion de passer en revue les amendements apportés au statut et au règlement intérieur et qui portent essentiellement sur l’engagement du CNOM à œuvrer pour la promotion des femmes et de l’égalité des genres dans le sport à travers l’augmentation du quota réservé aux femmes dans les instances sportives nationales à 30%, dans la perspective de la réalisation de la parité hommes-femmes dans la pratique et la gestion sportives.

Les amendements concernent aussi les missions du CNOM, notamment en ce qui a trait au respect de la charte olympique, du Code d’éthique, du Code mondial antidopage et de toutes les règles du Comité International Olympique sur l’ensemble du territoire du Royaume, conformément aux dispositions de la charte olympique, ainsi qu’au respect de toutes les décisions du CIO.

Il s’agit également d’encourager le développement du sport de haut niveau et de contribuer à la réalisation des infrastructures et des équipements sportifs nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives.

S’exprimant à l’ouverture de l’Assemblée générale ordinaire, le président du CNOM, Faïçal Laraïchi, a incité les Fédérations sportives à engager un travail de base et à accorder de l’intérêt aux différentes catégories d’âge, tout en mettant en place une feuille de route à même de permettre aux différentes disciplines sportives qui s’illustrent sur le plan continental de briller également à l’international.

Il a de même appelé les Fédérations à faire le suivi des résultats réalisés par les champions marocains dans les différentes compétitions continentales et internationales et à les évaluer pour atteindre un meilleur niveau.

M. Laraïchi a ajouté que les Fédérations sportives sont appelées à redoubler d’efforts pour réaliser les objectifs tracés, surtout que le Maroc s’apprête à prendre part aux Jeux Olympiques de Paris cet été, réaffirmant que le CNOM est disposé à apporter tout le soutien nécessaire aux instances sportives nationales dans les différents domaines techniques et administratifs.