“The Real Way To Dakar”: Les participants font escale à Dakhla

samedi, 28 janvier, 2023 à 11:47

Dakhla – Les participants à l’édition 2023 de “The Real Way to Dakar”, un événement de conduite hors route annuel, sont arrivés, vendredi soir à Dakhla, avant de reprendre samedi leur course vers la Mauritanie.