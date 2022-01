Tour cycliste de Sharjah (1ère étape) : Achraf Daghmi 3ème, le Maroc 2ème

vendredi, 28 janvier, 2022 à 21:11

Des logements ont été remis, vendredi à Tétouan, au profit des ayants-droit des martyrs de l’intégrité territoriale du Royaume, des blessés de guerre et des rapatriés, dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres des Forces Armées Royales (FAR) et leurs familles.