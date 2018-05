Tournois de football au mois de Ramadan: Organisation simple, spectacle assuré

samedi, 19 mai, 2018 à 12:23

— Par Toufik Saoulaji —

Rabat – Tout au long du mois sacré de Ramadan, on assiste à un foisonnement de tournois de quartiers dans les terrains de proximité des villes et campagnes marocaines. Habitude enracinée pour les uns ou véritable moyen de loisir et de distraction pour les autres, ces manifestations sportives, si simples soient-elles, constituent le point de départ pour plusieurs joueurs amateurs, devenus aujourd’hui des stars incontestables du ballon rond national.

Ce nombre de plus en plus grandissant de ces tournois durant ce mois, pas comme les autres, est le résultat logique de la croissance démographique que connaissent les villes marocaines durant les vingt dernière années. C’est ainsi que des centaines de jeunes marocains s’expriment et démontrent leurs talents au “Derb”, en attendant que l’occasion de rejoindre un club leur sera offerte.

Et comme avant toute manifestation, tous les jeunes du “Derb”, qu’ils soient des participants ou de simples spectateurs se trouvent en plein préparatifs pour mettre à jour certains points et perfectionner d’autres. La composition des équipes, l’achat des équipements, l’aménagement du Stade qui va abriter les matchs et bien d’autres actions sont à entreprendre pour être prêts le jour J.

De son côté, le comité d’organisation de ces tournois procède à la désignation du corps arbitral, au changement des dates des matchs, si besoin est, ainsi qu’à la mise en application des règles du mini-foot adoptées au niveau international.

Mais pour aboutir à ces fins, toutes les composantes qui participent de près ou de loin à l’organisation de ces tournois doivent surmonter certains obstacles pour mener à bien cette mission, à commencer par trouver un lieu adéquat à la pratique du football ou encore le transfert des joueurs d’une équipe à l’autre.

Dans ce sens, l’ex international marocain Mustapha El Haddaoui a fait savoir à la MAP que les tournois de Ramadan reflètent le rôle axial du sport dans la promotion et la mise en avant des valeurs de la concurrence noble entre les jeunes, loin des images choquantes rencontrées dans certains quartiers populaires, à cause du “vide”.

Et de préciser que la participation à ces tournois ne se limite pas aux joueurs amateurs, mais englobe également des joueurs vedettes. A en juger par l’un des tournois de Casablanca, auquel avaient pris part le défunt maestro Abdelmajid Dolmy, Abbad Jawad El Andaloussi, Fathi Jamal, ou encore El Sawadi et autres.

“C’est ainsi que ces tournois constituent un lieu privilégié pour les spectateurs, surtout pour les enfants qui profitent de cette occasion à ne pas rater, pour suivre de près leurs stars préférées”, a-t-il déduit.

D’autre part, El Haddaoui a souligné que le rôle des tournois de Ramadan ne se limite pas au simple maintien de la forme physique durant le mois sacré, mais sont également une opportunité de faire de nouvelles rencontres avec les joueurs des environs proches et lointains.

L’ancien international n’a pas oublié de mentionner que ces tournois sont le plus souvent compétitifs et sont caractérisés par une concurrence féroce entre les équipes participantes et entre les joueurs désireux de briller dans l’espoir de rejoindre les clubs locaux. Une plus grande expérience.