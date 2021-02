Trois questions à Anas Bekkali, multiple recordman de parachutisme

jeudi, 11 février, 2021 à 11:06

Par Mohammed Hamiddouche

Khénifra – Anas Bekkali, parachutiste professionnel marocain et multiple recordman de cette discipline, reine des sports extrêmes, a accordé une interview à la MAP dans laquelle il aborde sa passion pour le skydiving, ses réalisations dans ce domaine ainsi que ses projets futurs.

1- Pour commencer, parlez-nous de vous et de votre discipline?

Anas Bekkali. J’ai 32 ans. Je suis parachutiste professionnel. Je suis né à Khénifra et je réside actuellement aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï où j’exerce en tant qu’instructeur de parachutisme.

Je pratique ce sport extrême depuis 2009 à cheval entre les Émirats Arabes Unis et les États-Unis d’Amérique. Je compte à mon actif plus de 11.000 sauts en parachute dans différents pays, de nuit et de jour.

Le long de mes 11 années de pratique de cette discipline, j’ai réussi à décrocher neuf records du monde. Le saut en parachute est un sport très coûteux qu’on ne peut pratiquer qu’à l’âge de 18 ans. Il faut beaucoup d’effort et des années d’entraînement et de pratique pour pouvoir performer dans cette discipline à risque élevé.

2- Quel est votre plus beau souvenir sportif jusqu’à présent?

Incontestablement, le saut que j’ai effectué le 6 novembre 2017 au-dessus du Mont Everest, à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte et au cours duquel j’ai déployé sur le toit du monde un drapeau marocain long de 10 mètres sur 10 mètres. A travers ce projet qui a coûté plus de 175.000 dollars, j’ai réussi deux records du monde à la fois, celui du plus grand drapeau jamais déployé sur le sommet de l’Everest, et celui du plus haut drapeau jamais hissé au monde, 11 km d’altitude.

Pour réaliser ce saut exceptionnel, j’ai passé deux semaines dans les montagnes glaciales de l’Himalaya, dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles afin que mon corps puisse s’acclimater aux hautes altitudes et produire suffisamment de globules rouges.

3- Quels sont vos projets, vos perspectives sportives?

Je compte réaliser d’autres records du monde et me lancer dans des défis et des aventures inédits. J’envisage affronter les rigueurs des pôles Nord et Sud du Globe où je prévois d’effectuer des sauts spectaculaires en parachute muni bien-entendu du drapeau national avec lequel je suis devenu inséparable au sol comme dans les airs. C’est un projet titanesque auquel je réfléchis depuis très longtemps. Sa concrétisation nécessite cependant plusieurs mois de préparation et surtout beaucoup de moyens. Pour l’instant, il est en instance faute de soutien et de sponsors.

Aussi, je m’attèle depuis quatre ans sur un projet qui me tient beaucoup à coeur, celui de réaliser un film promotionnel sur “le Maroc vu du ciel en parachute”. J’entends effectuer des sauts en parachute dans différents endroits du Maroc en vue de montrer, à travers des prises de vues aériennes, la richesse des paysages du royaume et la diversité de ses attractions touristiques aussi bien naturelles que culturelles.