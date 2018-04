Troisième édition de la course internationale 10 km sur route de Zagotta, le 6 mai prochain

mercredi, 18 avril, 2018 à 14:19

Rabat – La collectivité territoriale de Zagotta relevant de la province de Sidi Kacem, abrite le 6 mai prochain la 3e édition de la course internationale 10 km sur route, avec la participation de plusieurs athlètes marocains, africains (l’Éthiopie et le Kenya) et européens.