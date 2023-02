Le trophée de la Coupe du monde féminine fait escale au Maroc, le 20 mars prochain

vendredi, 17 février, 2023 à 10:21

Casablanca – Le trophée de la Coupe du monde féminine de football va faire escale au Maroc, le 20 mars prochain, a annoncé, jeudi, la Fédération internationale de la discipline (FIFA).

Cette tournée vise à susciter un engouement fort pour la Coupe du monde féminine, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, a indiqué l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.

“Cette première tournée à 32 étapes, autant que le nombre d’équipes participantes du nouveau format, vise également à inspirer les populations de tout âge en repoussant les limites et en s’appuyant sur la popularité grandissante du football féminin”, poursuit la même source, précisant que plusieurs pays accueillent la tournée pour la première fois, comme le Maroc, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, les Philippines, la République d’Irlande, la Suisse, le Viêt-Nam et la Zambie.

Le trophée se rendra sur tous les continents, de l’Asie à l’Afrique en passant par l’Amérique du Nord et du Sud et par l’Europe, a expliqué la FIFA, ajoutant qu’au cours des dernières semaines, la tournée se centrera sur les neuf villes hôtes de la Coupe du monde féminine, dont le coup d’envoi, le 20 juillet, contribuera à repousser les limites du football féminin.

Dans le cadre des “Skills Drills”, chacun pourra relever des défis footballistiques amusants ou compliqués, et partager ses réalisations sur “TikTok”.

À chaque étape, des femmes et jeunes filles ayant pris part aux “Skills Drills” rejoindront des FIFA Legends, des figures de l’équipe nationale du pays hôte de l’étape et d’autres personnalités pour mettre en avant le football féminin et promouvoir la Coupe du monde féminine, a relevé la même source.

La sélection féminine marocaine de football a été versée dans la poule H de la phase des groupes du Mondial-2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle Zélande (20 juillet – 20 août), à l’issue du tirage au sort effectué à Auckland (Nouvelle-Zélande).

Les Lionnes de l’Atlas joueront contre l’Allemagne (championne du monde en 2003 et 2007), la Colombie et la Corée du Sud.