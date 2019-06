Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels “Tbourida” (seniors): La Sorba du Moqaddem Maher El Bachir remporte la 20ème édition

dimanche, 23 juin, 2019 à 22:58

Rabat – La Sorba du Moqaddem Maher El Bachir de la région Casablanca-Settat a remporté, dimanche à Rabat, la 20è édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels “Tbourida”, organisée par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) du 17 au 23 juin à Dar Es Salam.

Ce trophée, disputé au titre du championnat du Maroc seniors, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est remporté pour la deuxième année consécutive par la Sorba de Maher El Bachir.

La Sorba du Moqaddem Abdeljalil Bouabbadi de la province Fkih Bensaleh (région Khénifra-Beni Mellal) a décroché la deuxième place, suivie par la Sorba de Benkhadda El Arbi de la province de Khouribga (région de Khénifra-Beni Mellal), troisième.

Chez les juniors, la Sorba du Moqaddem Amine Oueld Chouata représentant la province de Marrakech-Menara (région Marrakech-Safi) s’est adjugée le titre, alors que celles des Moqaddems Hamza El Mataoui de la province de Khémisset (région Rabat-Salé-Kénitra) et Sabour El Alaoui Taj Eddine de Skhirat-Témara (région Rabat-Salé-Kénitra) ont remporté respectivement les deuxième et troisième places.

Les phases éliminatoires de ce trophée, disputées quatre jours durant, ont connu la participation de 17 troupes Seniors (17 ans et plus) et de 6 troupes Juniors (entre 12 et 16 ans), et se sont soldées par la qualification de 9 Sorbas aux épreuves finales organisées samedi et dimanche.

Ont été éliminées au premier tour, les Sorbas des Moqaddems Larraj Faraji de l’Oriental, Aad Mhamed et Hilli Ahmed de la région de Casablanca-Settat, El Yaqoute Rachid de Khénifra-Beni Mellal, Mouradi Hassan de Guelmim-Oued Noun, Qeddari Abdelkarim de Rabat-Salé-Kénitra et Hnini Mhammed Bouhnine de Rabat-Salé-Kénitra et El Krichi Bachir de Tanger-Tetouan-Al Hoceima.

Dans la catégorie juniors, les Sorbas des Moqaddems Mrisidi Abdellah de la région Marrakech-Safi et Deraoui Azzeddine de Rabat-Salé-Kénitra ont quitté la compétition du premier tour, qui a connu également la participation des Sobas des Moqaddems Aboulhaoun Ayoub de Casablanca-Settat, Oueld Chouata Amine de Marrakech-Safi, El Mataoui Hamza et Sabour El Alaoui Taj Eddine de Rabat-Salé-Kénitra.

Lors de cette édition du Trophée Hassan II des Arts Equestres traditionnels “Tbourida”, les épreuves finales se sont déroulées sur deux jours (samedi et dimanche) sans passer par la demi-finale, alors que la compétition a été ouverte exclusivement aux chevaux barbe et arabe-arabe.

Au terme de cette manifestation équestre, le président de la FRMSE, Moulay Abdellah Alaoui, a remis les prix et les médailles aux vainqueurs dans les différentes catégories.

Les Sorbas sont notées selon des critères déterminés par les juges de la FRMSE, qui prennent en compte les prestations des cavaliers en termes d’expression cinétique (Hadda), de discipline, de maniement habile des fusils et de synchronisation des tirs sous la houlette du Moqaddem.

Tenant compte des traditions propres à chaque région, une note sur 25 points est attribuée à la présentation de chaque Sorba dont 8 points pour l’état d’entretien des chevaux, l’état des pieds et des aplombs, alors que 6 points vont pour la qualité de l’habillement traditionnel.

La qualité du harnachement traditionnel et l’uniformité des selles comptent pour 6 points tandis que l’alignement des cavaliers, le maniement des fusils et des filets et l’animation du groupe par le Moqaddem comptent pour 5 points.

Dans la catégorie des séniors, le médaillé d’or a remporté une prime de 500.000 dirhams, tandis que le médaillé d’argent et celui de bronze ont gagné respectivement 300.000 et 200.000 DHs. La somme de 55.000 DHs a récompensé la quatrième place, alors que les sorbas ayant occupé les cinquième, sixième et septième places ont reçu, dans l’ordre, 45.000 DHs, 37.500 DHs et 35.000 DHs.

La huitième place est dotée de 33.000 DHs, tandis que les concurrents classés entre les 9è et 18è places ont perçu 30.000 DHs chacun.

L’année dernière, le Moqaddem Maher El Bachir de la région Casablanca-Settat avait remporté la 19è édition du Trophée Hassan II dans la catégorie des séniors, ainsi que le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida.