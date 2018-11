Un Skatepark de Rabat s’illumine aux couleurs du Royaume pour la compétition ‘TOP 16 Skate’

mercredi, 7 novembre, 2018 à 15:09

.- Par Maria MOUATADID -.

Rabat – Sous la chaleur d’un soleil estival qui a brillé mardi dans un ciel bleu d’azur, le vent s’est fait discret et le thermomètre a affiché une vingtaine de degrés inusuel après une semaine de pluie et de froid intense. C’est une journée particulière et joyeuse au Skatepark El Manal de Rabat.

Entouré d’une clôture délimitant l’espace, ce Skatepark a fêté, à sa manière, le 43-ème anniversaire de la Marche Verte, à travers la compétition ‘TOP 16 Skate’ organisée à l’initiative de la Fédération royale marocaine des sports urbains (FRMSU). Cette manifestation sportive palpitante met en lice les seize meilleurs skateurs provenant des différentes régions du Royaume, dans un climat de liesse et de ferveur patriotique.

Au rythme d’une musique entraînante, des dizaines de skateurs ont débarqué dans le Skatepark pour bien s’échauffer avant d’entamer le premier round de la compétition et être au top de leur énergie. Des rythmes nationaux sont asservis pour démarrer les festivités. Quelques minutes après, un public de tout âge et des spectateurs venus en famille, envahissent la place.

Impatient d’observer la compétition, le public a été réparti sur une estrade géante placée derrière un écran immense qui s’illumine aux couleurs du Royaume. Le reste du décor consiste en des stands destinés à accueillir les participants et un DJ qui a enflammé la scène par des rythmes rajoutant à l’ambiance davantage de convivialité et de bienveillance.

La compétition a débuté sous les applaudissements du public et le regard à la fois hagard et admiratif des passants. Les jeunes compétiteurs ont ébloui le public avec leur style de jeu et leurs figures époustouflantes. Un vrai show pour les passionnés de cette activité ludique et artistique.

Trois heurs après ce “spectacle sportif” inégalé, les membres du jury ont révélé les noms des trois gagnants de cette compétition extrêmement sélective. Le premier prix a été décerné à Hamid Oublaid venu d’Agadir, le deuxième prix à Mohamed Fizazi de Rabat et le troisième prix à Mohamed Al Mhaour de Tanger.

Approché par la MAP à cette occasion, le président de la FRMSU, Jaouad Aouatif a exprimé son immense joie de commémorer “sportivement” cet anniversaire qui représente une épopée historique et glorieuse unique en son genre, soulignant l’importance de cette rencontre, qui constitue un véritable tremplin vers les Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour l’ensemble des compétiteurs.

De son côté, l’entraîneur de l’équipe nationale du Skate-boarding, Adil Luigi Dyani a mis en avant le potentiel des jeunes sportifs marocains dans ce sport extrême, soulignant sa volonté décisive et sa forte détermination à fournir des efforts additionnels afin d’optimiser davantage ces potentialités inestimables.

Ce rendez-vous sportif a connu la participation des meilleurs skateurs du Royaume, dont El mehdi Anys, Adnane Yagoubi, Youssef El Fen, Khaliki Salah, Oublaid Hamid, Fizadi Mohamed, Zohir Kbaili, Mohamed Al Mhawr, Gamal Farouk, Ramzi Mestak, Wahid Youness, Taibi Ayman, Yassin Meghribi, Taha Idrissi et Outhman Oudehman.

La scène skate grandit jour après jour dans la capitale du Royaume, qui s’est investie ces dernières années dans des terrains de proximité de type Skate-park, pour devenir l’une des plus importantes villes à abriter cette activité sportive dans le continent africain. Sur les places publiques, on y voit de plus en plus de pratiquants, notamment parmi les jeunes. Des filles s’y mettent aussi.

Dans le cadre des prérogatives qui lui ont été assignées par les pouvoirs publics, la Fédération royale marocaine des sports urbains (FRMSU), qui vu le jour le 26 octobre 2017, a pour objectifs d’encourager, organiser et vulgariser la pratique des sports urbains, tels que le Skate-boarding, sur l’ensemble du territoire national.