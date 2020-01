USA : la star de la NBA Kobe Bryant tué dans le crash d’un hélicoptère en Californie

dimanche, 26 janvier, 2020 à 23:25

Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a tenu, dimanche à Abidjan, un congrès Afrique, une initiative visant à prendre connaissance in situ des préoccupations et desiderata des Marocains résidant en Côte d’Ivoire et dans plusieurs pays africains.