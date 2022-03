Violences: La Commission centrale de discipline et du fair-play inflige des sanctions à l’AS FAR et au Maghreb de Fès

lundi, 14 mars, 2022 à 19:30

Rabat – La Commission centrale de discipline et du fair-play, relevant de la Fédération Royale marocaine de football, a infligé des sanctions à l’AS FAR et au Maghreb de Fès, suite aux événements ayant émaillé leur match, disputé dimanche pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Trône 2020-2021, au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Dans un communiqué, la Commission affirme que suite à ces événements et en se référant aux rapports qui lui sont parvenus au sujet de cette rencontre et après avoir visionné les séquences vidéo des actes de violences anti-sportifs déplorables qui se sont produits et qui affectent l’image du football national, elle a décidé ce qui suit :

— Pour l’AS FAR :

1. Faire disputer à huis clos les matchs de l’AS FAR et interdire à ses supporters d’assister aux matchs en déplacement du club pour le reste de la saison sportive (art. 36, 76, 60, 105 du code de discipline) en raison de la gravité des événements survenus et des actes de violence commis par les supporters de l’AS FAR et qui ont causé de graves blessures entre les éléments des forces de l’ordre et des supporters, ainsi que des dégâts matériels aux différentes dépendances du stade.

2. Amende de 50.000 dirhams à l’encontre de l’AS FAR suite aux jets de pierres et autres objets envers l’aire de jeu (art.105 du code disciplinaire).

3. Amende de 50.000 dirhams à l’encontre de l’AS FAR suite à l’envahissement de la pelouse du stade par les supporters du club (art.105 du code disciplinaire).

4. Amende de 20.000 dirhams à l’encontre de l’AS FAR suite à l’usage par ses supporters de fumigènes (art.105 du code disciplinaire).

5. Porter à la charge de l’AS FAR les frais de réparation causés par les dégâts survenus au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat et ses équipements après évaluation, l’AS FAR étant le club qui reçoit et le responsable de l’organisation (art, 22 du règlement des compétitions et art. 105 du code disciplinaire).

— Pour le MAS :

1. Faire disputer à huis clos deux matchs du MAS en raison du comportement de ses supporters, l’envahissement de la pelouse du stade à l’issue de la rencontre et l’usage de fumigènes et jets de pierres (art.60, 76 et 105 du code disciplinaire).

2. Amende de 50.000 dirhams à l’encontre du MAS après le jet de pierre et autres objets par ses supporters envers l’aire de jeu (art.105 du code disciplinaire).

3. Amende de 50.000 dirhams à l’encontre du MAS après l’envahissement de la pelouse par ses supporters (art.105 du code disciplinaire).

4. Amende de 20.000 dirhams â l’encontre du MAS suite à l’usage par ses supporters de fumigènes (art.105 du code disciplinaire).