28ème session de l’AG de l’ACAO: M. Abdeljalil tient une série de réunions bilatérales

jeudi, 4 juillet, 2024 à 19:51

Rabat – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a tenu, mercredi à Rabat, des réunions bilatérales avec le président de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et ses homologues de Singapour et de l’Arabie Saoudite, en marge de la 28 session de l’Assemblée générale de l’Organisation Arabe de l’Aviation Civile (ACAO).

La réunion avec le président du Conseil de l’OACI, Salvatore Sciacchitano, a été l’occasion d’échanger autour des opportunités de promouvoir le transport aérien en Afrique en général et au Maroc en particulier, ainsi que l’examen des impacts de la libéralisation du transport aérien sur le développement économique et social des États, indique un communiqué du ministère du Transport et de la Logistique, ajoutant que les deux parties ont également discuté des efforts du Maroc dans la décarbonation du transport aérien à l’horizon 2050.

Au terme de cette réunion, poursuit la même source, les deux parties ont convenu d’œuvrer conjointement à la promotion de la coopération entre le Maroc et l’OACI à travers l’organisation de rencontres et de séminaires dans la perspective de développer davantage les compétences notamment en matière de sécurité et sureté aérienne.

De même, M. Abdeljalil a tenu une réunion avec le ministre d’Etat chargé des Transports de Singapour, Amy Khor, portant sur l’exploration des opportunités de renforcement de la coopération technique en matière de développement des compétences et des capacités dans les domaines de l’aviation civile.

Les deux ministres ont examiné les possibilités d’élaborer un cadre de coopération bilatérale pour encourager l’échange d’expérience dans le domaine de la mobilité durable et du transport terrestre.

Abdeljalil a également tenu une réunion avec le ministre saoudien du Transport et des Services Logistiques, Saleh Al-Jasser, poursuit le communiqué, indiquant qu’au début de cette rencontre les deux parties ont salué l’excellence des relations de coopération entre le Maroc et l’Arabie Saoudite et ont exprimé leur volonté de promouvoir davantage ces liens, notamment dans les secteurs du transport et de la logistique.

Les deux responsables ont échangé autour des opportunités de renforcement de la coopération technique dans le domaine du transport et d’examiner les moyens d’élaborer un cadre de coopération dans le domaine de l’aviation civile et du transport aérien.

A cette occasion, M. Abdeljalil a exprimé la volonté du Maroc de bénéficier de l’expertise saoudienne dans le domaine du transport et de la digitalisation des services, notamment dans le contexte de l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Pour sa part, le ministre saoudien a adressé une invitation à M. Abdeljalil pour participer au Groupe Régional de la Sécurité de l’Aviation du Moyen-Orient relevant de l’ACAO, conclut le communiqué.