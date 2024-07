Adoption en Conseil de gouvernement d’un projet de décret relatif au décret portant création du Grand Prix national de la presse

jeudi, 18 juillet, 2024 à 18:12

Rabat – Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi à Rabat, un projet de décret modifiant et complétant le décret portant création du Grand Prix national de la presse, présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Il s’agit du projet de décret n°2.24.366 modifiant et complétant le décret n°2.03.729, promulgué le 07 juin 2004, portant création du Grand Prix national de la presse, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet, a-t-il dit, vise à soutenir et à mettre en valeur les efforts des journalistes, hommes et femmes, et à les inciter à tirer vers le haut la profession ainsi que le domaine de la pensée et de la culture, de manière à contribuer à la promotion de la créativité dans le Royaume et ce, en phase avec l’objectif de la création de ce Prix en 2004 conformément aux Hautes Orientations Royales contenues dans le message adressé par Sa Majesté le Roi à la famille de la presse et des médias, le 15 novembre 2002, à l’occasion de la Journée nationale de l’information.