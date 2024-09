Le Caire: M. Bourita prend part à la 162ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères

mardi, 10 septembre, 2024 à 9:16

Le Caire – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, prend part, mardi au Caire, à la 162ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères.

A cette occasion, M. Bourita a participé à la réunion de l’instance de suivi de la mise en œuvre des décisions et engagements au niveau ministériel et à la réunion du comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods occupée.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger tiendra également plusieurs entretiens bilatéraux, notamment avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Egyptiens à l’étranger, Badr Abdel Ati.