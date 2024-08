Chtouka Ait Baha : Ouverture du Salon des produits de terroir

vendredi, 9 août, 2024 à 22:56

Commune Sidi Abdellah El Bouchouari (province de Chtouka Ait Baha) – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a donné vendredi au niveau de la commune territoriale Sidi Abdellah El Bouchouari (province de Chtouka Ait Baha), le coup d’envoi de la première édition du Salon des Produits de Terroir “Tazarzit “.

Ce salon qui se poursuivra jusqu’au 11 courant, vise à renforcer l’économie sociale et solidaire locale et constitue une opportunité pour la promotion de l’approche territoriale et le développement des produits de terroir de la région.

Organisé sous le thème “Les produits du terroir, un levier fondamental pour le développement local “, cet évènement aspire également à améliorer les compétences techniques des participants et à offrir un espace d’échange entre les acteurs du secteur.

Installé sur une superficie de 2.500 m2, le salon connait la participation de 40 exposants présentant une variété de produits du terroir tels que l’argan, le miel, les dattes, le safran, les amandes, les plantes aromatiques et médicinales, le couscous, l’huile d’olive.

Il comporte également des espaces d’exposition des produits de l’artisanat de la région et devrait attirer plus de 11.000 visiteurs.

En marge du Salon, le ministre a effectué des visites de terrain à des projets et programmes de développement agricole et rural.

Au niveau de la commune territoriale Inchaden, M.Sadiki a pris connaissance du programme global de construction et réhabilitation des routes agricoles et rurales dans le périmètre de Massa 2024-2026.

D’un montant d’investissement global de 30 MDH, ce programme prévoit la construction et la réhabilitation de 45 Km de routes agricoles et rurales.

Il a également pris connaissance de l’état d’avancement du programme global de construction des routes agricoles et rurales dans la zone montagneuse d’Ait Baha et qui mobilise un investissement global de 50 MDH et porte sur la construction de 42 Km.

Le ministre a donné le coup d’envoi au niveau de la Commune Territoriale Sidi Abdellah El Bouchouari, aux travaux de construction de la liaison routière reliant les douars Iferd N’Tfalfal, Targa Alma, Talhnaout, Taourirt, Ait Boussaid, Ait Ouijane et la Vallée ” Khmiss Ait Moussa” sur une longueur de 6,5 Km pour un montant d’investissement global de 5 MDH. Ce projet bénéficiera à 8 associations et 1156 agriculteurs de la région.

Au niveau de la Commune Territoriale Ait Ouadrim, M,Sadiki a visité le projet de construction de la liaison routière reliant la RP 1009 et Douar Tnin Ait Ouadrim sur une longueur de 3,2 km pour un montant d’investissement de 2,6 MDH.

Au niveau de la commune territoriale Sidi Abdellah El Bouchouari, le ministre a pris connaissance du projet de plantation de l’arganier au périmètre de Sidi Abdellah El Bouchouari.

D’un investissement global de 2,3 MDH financé dans le cadre du Fonds Vert pour le Climat, le projet porte sur une superficie globale de 100 ha et bénéficiera à 120 agriculteurs.

Dans une déclaration à la MAP, M.Sadiki a indiqué que ces projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie “Génération Green 2020-2030 “lancée pas SM le Roi Mohammed VI, notant que cette stratégie est concrétisée au niveau de la province de Chtouka Ait Baha à travers le plan provincial de développement agricole qui mobilise une enveloppe budgétaire de 5 milliards DH entre 2020 et 2030.