CHU de Laâyoune: Les travaux de construction achevés fin 2025 (M. Ait Taleb)

mardi, 1 octobre, 2024 à 16:22

Laâyoune – Les travaux de construction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Laâyoune seront achevés fin 2025, a fait savoir, mardi à Laâyoune, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.

La réalisation de cette structure de santé avance à un rythme soutenu, a assuré M. Ait Taleb en marge d’une visite de terrain effectuée au chantier de ce projet d’envergure, notant que toutes les entreprises chargées de la construction se sont mobilisées pour accélérer la cadence de mise en place de cet établissement hospitalier.

D’une capacité de 500 lits, le CHU de Laâyoune sera un véritable pôle médical qui servira la population des régions du Sud du Royaume, a-t-il souligné, ajoutant que ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’une cartographie sanitaire régionale et dans le sillage de groupements sanitaires territoriaux, sera doté des ressources humaines qualifiées et contribuera à tirer vers le haut les indicateurs de la santé.

Par ailleurs, M. Ait Taleb a indiqué que le CHU de Laâyoune sera une destination pour les professionnels de santé en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne, et ce dans le cadre de la coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, le représentant de la Direction régionale Laâyoune-Oued Eddahab de l’Agence Nationale des Équipements Publics (ANEP), Belkhir El Assri, a fait savoir que les travaux de réalisation du CHU Laâyoune ont atteint 65% et avancent à grand pas, notant que ce projet qui s’étend sur une superficie de 180.000 m2, dont 95.000 m² couverte, mobilise une enveloppe budgétaire estimée à 1,2 milliards de dirhams.

S’inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, le CHU de Laâyoune devrait améliorer et diversifier l’offre sanitaire dans les régions du Sud, et accompagner la formation des étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.

Cette infrastructure sanitaire de cinq étages abritera de nombreux services spécialisés, notamment un pôle dédié à la mère et de l’enfant, un pôle médico-chirurgical et un pôle médical, ainsi qu’un hôpital du jour.

Cet établissement hospitalier universitaire dispose également du service des urgences, d’un bloc de soins intensifs et de réanimation, d’un bloc opératoire, et d’un bloc obstétrical, ainsi qu’un hôpital psychiatrique.

La visite de M.Ait Taleb s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et de la directrice générale de l’ANEP, Zineb Benmoussa.