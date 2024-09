Conformément à la Haute vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc prêt à partager son expérience avec l’Indonésie et les pays africains (M. Bourita)

lundi, 2 septembre, 2024 à 9:24

Bali (Indonésie) – “Conformément à la Haute vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume du Maroc est prêt à mettre son expérience à profit pour renforcer le partenariat avec l’Indonésie et les pays africains amis, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et trilatérale”, a indiqué, lundi à Bali, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Intervenant à l’ouverture de la deuxième édition du Forum Indonésie-Afrique (IAF), M. Bourita, qui représente SM le Roi à cet évènement, a fait savoir que cette coopération peut englober notamment la mise en œuvre de l’Initiative Royale pour promouvoir l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, visant à mettre les routes, les ports et les réseaux ferroviaires du Royaume à la disposition des Etats sahélien enclavés, et le projet de gazoduc Maroc-Nigeria, qui constitue un levier essentiel pour stimuler une croissance régionale intégrée dans la zone atlantique.

Cette coopération peut également intéresser le domaine de la sécurité alimentaire, du développement et de la modernisation de l’agriculture africaine, en particulier dans le contexte géostratégique actuel, ainsi que l’investissement dans le secteur de la santé et la souveraineté sanitaire, étant donné son lien étroit avec le développement économique et social des pays du continent, a ajouté le ministre.

M. Bourita a noté à cette occasion que l’IAF constitue un modèle exemplaire de coopération Sud-Sud, capable de relever les défis auxquels les deux parties sont confrontées en dépassant les approches classiques de coopération pour adopter des formules nouvelles, inclusives, innovantes et intégrées.

Il a, à cet égard, exprimé son souhait de faire de ce forum un véritable creuset pour coordonner une coopération fructueuse et constructive, via le renforcement des investissements indonésiens en Afrique et l’établissement des partenariats bilatéraux et trilatéraux dans des secteurs prometteurs et vitaux tels que les infrastructures, l’industrie, la technologie, les énergies renouvelables, le tourisme et l’intelligence artificielle, afin de stimuler le développement et créer davantage d’opportunités d’emploi sur le continent.

Le ministre a évoqué aussi la création d’un forum économique régulier, avec la participation du secteur privé, et la coopération pour relever les défis mondiaux, notamment la rareté de l’eau, qui représente une menace sérieuse pour le progrès, le développement économique et social, ainsi que la sécurité et la stabilité des pays, rappelant le dernier discours de Sa Majesté le Roi dans lequel le Souverain a souligné “l’importance de la gestion des ressources hydriques et de redoubler d’efforts et de vigilance, de concevoir des solutions innovantes, de subordonner les modèles de gestion aux règles de bonne gouvernance”.

Il a, en outre, salué l’organisation réussie de ce Forum, soulignant que l’engagement résolu du Maroc à participer à cet événement émane de l’amitié étroite avec l’Indonésie, sous l’impulsion des deux chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Joko Widodo, ainsi que de l’importance que le Royaume attache à la sécurité, à la stabilité et au progrès du continent africain, et à la promotion de la coopération Sud-Sud.

S’agissant du thème de ce Forum “L’esprit de la Conférence de Bandung pour l’Agenda 2063 de l’Afrique”, M. Bourita a indiqué qu’il s’inspire profondément de cette conférence, un événement majeur ayant marqué le dialogue sur la paix et le renforcement de la coopération économique et culturelle entre les pays africains et asiatiques.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que la position de l’Indonésie en tant que puissance influente, résolue à soutenir la stabilité, la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de tous les pays du continent, ainsi que son engagement à renforcer la coopération avec les nations africaines dans un cadre mutuellement bénéfique, confère une valeur substantielle à ce partenariat, visant à promouvoir le développement, le progrès et la prospérité pour les deux parties.