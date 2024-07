Le Conseil du gouvernement approuve un projet de décret portant création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés

jeudi, 11 juillet, 2024 à 17:33

Rabat – Le Conseil du gouvernement a approuvé, jeudi, à Rabat, le projet de décret n° 2.23.1056 portant application de certaines dispositions de la loi n° 11.22 relative à la création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb.

Ce projet de décret vise à confier la tutelle étatique de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés à l’autorité gouvernementale chargée de la santé, a expliqué, le ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Et de préciser qu’une décision conjointe des deux autorités gouvernementales chargées des finances et de la santé arrêtera la liste des biens immobiliers et mobiliers dont l’Etat est propriétaire et qui sont attribués au Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie et à l’ensemble des centres régionaux de transfusion sanguine et des banques de sang affiliées à l’autorité gouvernementale chargée de la santé, notant que ces biens seront mis, à titre gracieux, à la disposition de l’Agence Marocaine du Sang et de ses Dérivés.