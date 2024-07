Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur les bourses scolaires des internats et cantines scolaires

jeudi, 18 juillet, 2024 à 17:26

Rabat – Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi à Rabat, un projet de décret portant sur la détermination des types et des montants des bourses scolaires des internats et cantines scolaires des établissements d’éducation et d’enseignement public, ainsi que les conditions pour en bénéficier, présenté par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire, et du Sport, Chakib Benmoussa.

Il s’agit du projet de décret N° 2.24.475 modifiant et complétant le décret N° 2.19.333 du 5 Dou Al-Hijja 1440 (7 août 2019) portant définition des types et des montants des bourses scolaires des internats et cantines scolaires des établissements d’éducation et d’enseignement public, ainsi que les conditions pour en bénéficier, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet intervient en application des orientations gouvernementales visant à améliorer les mécanismes de ciblage des familles pour bénéficier du programme d’aide sociale, et ce à travers l’obligation de s’inscrire au registre social unifié créé conformément à la loi N.72.18 et en application de la feuille de route 2022-2026, notamment les mesures relatives à la révision et la précision des critères de ciblage des bénéficiaires du programme d’aide social, ainsi que la nécessité de moderniser les infrastructures des internats et des cantines.

Et d’ajouter que ce projet de décret vise à réviser les mécanismes relatifs au ciblage des bénéficiaires des bourses scolaires des internats et cantines des établissements d’éducation et d’enseignement public, et à renforcer la bonne gestion des services de restauration par l’adoption du régime de gestion déléguée au niveau de l’ensemble des académies régionales de l’éducation et de la formation, tout en augmentant les montants des bourses scolaires des internats et cantines scolaires.