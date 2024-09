Conseil de gouvernement : adoption d’un projet de décret sur la qualité et la sécurité sanitaire des sauces commercialisées

jeudi, 19 septembre, 2024 à 19:32

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.24.394 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des sauces commercialisées, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

Ce projet intervient dans le contexte de l’évolution rapide et de la concurrence que connaît le marché de ces produits, ainsi que de la croissance de leurs échanges commerciaux, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Il a, à cet effet, souligné qu’il est désormais nécessaire de mettre en place un cadre juridique spécifique qui s’applique aussi bien aux sauces importées qu’à celles produites localement et ce, dans l’objectif de garantir leur qualité et leur sécurité sanitaire, d’informer le consommateur et de préserver la crédibilité des transactions commerciales y afférentes.

Par ailleurs, M. Baitas a fait savoir que le projet de loi n° 54.23 modifiant et complétant la loi n° 65.00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base (AMO), et édictant des dispositions spéciales, a été reporté à une réunion ultérieure du Conseil du gouvernement afin d’approfondir son examen.