Conseil de gouvernement: exposé sur la convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées

jeudi, 18 juillet, 2024 à 17:20

Rabat – Le Conseil de gouvernement a suivi, jeudi, un exposé sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le 5è rapport périodique relatif à la mise en œuvre de la Convention contre la torture, présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Au cours de cet exposé, M. Ouahbi a évoqué l’examen, en septembre prochain, du rapport national préliminaire sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées par le comité onusien ad hoc, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Aussi, le ministre de la Justice a présenté le 5è rapport national périodique relatif à la mise en œuvre de la Convention contre la torture, a ajouté M. Baitas.

Ces échéances onusiennes témoignent de la détermination du Maroc à respecter ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’Homme et à interagir de manière responsable et régulière avec les organes conventionnels, dans le cadre d’une dynamique particulière, qui comprend l’examen de rapports dont la présentation est arrivée à échéance et la participation à des échanges constructifs avec les mécanismes de contrôle onusiens, à même de mettre en avant les acquis nationaux et les chantiers de réforme dans le domaine des droits de l’Homme, a-t-il relevé.