Le Conseil de gouvernement s’informe d’un accord de coopération dans le domaine militaire et d’une charte internationale

jeudi, 21 novembre, 2024 à 16:27

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a pris connaissance d’un accord de coopération dans le domaine militaire et technique entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Roumanie et de la Charte constitutive de l’Organisation de la coopération numérique (DCO), présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement indique qu’il s’agit d’un accord de coopération dans le domaine militaire et technique entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Roumanie signé, le 27 février 2024, à Rabat, ainsi que du projet de loi n 18.24 portant approbation dudit accord.

Il s’agit aussi de la Charte constitutive de l’Organisation de la coopération numérique, adoptée en novembre 2020 et signée par le Royaume du Maroc le 17 mars 2022, et du projet de loi n 26.24 portant approbation de la charte précitée, précise la même source.