Le Conseil de gouvernement suit un exposé sur les tribunaux administratifs

jeudi, 24 octobre, 2024 à 17:28

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a suivi un exposé sur les tribunaux administratifs, présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

M. Ouahbi a expliqué que cette question s’inscrit dans le cadre des réformes structurelles du système judiciaire visant à renforcer le respect de la loi et à consacrer sa primauté, et à consolider les acquis en matière de droits et libertés ainsi que les principes de transparence et de gouvernance de la chose publique, conformément aux Hautes Orientations Royales, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Cette réforme, a souligné M. Ouahbi, vise principalement à renforcer la justice administrative et à garantir la neutralité dans le traitement des litiges, ajoutant que cette approche ambitionne de favoriser une représentation légale équilibrée, à même de contribuer à la protection de l’intérêt général et à l’application précise et efficace de la loi.