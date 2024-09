Coopération Sud-Sud : le Maroc érige la Guinée Bissau en partenaire d’exception (Ambassadrice de la Guinée Bissau)

mardi, 24 septembre, 2024 à 22:16

Rabat – Le Maroc a érigé la Guinée Bissau en partenaire d’exception dans la coopération Sud-Sud, a affirmé, mardi à Rabat, l’ambassadrice de la Guinée Bissau au Maroc, Mme Filomena Mascarenhas Tipote.

S’exprimant lors d’une soirée culturelle et artistique organisée à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée Bissau, à laquelle a pris part le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, ainsi que de nombreux diplomates accrédités à Rabat, l’ambassadrice a rendu un hommage appuyé au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les efforts qu’Il ne cesse de déployer pour accompagner la Guinée Bissau dans son processus de développement.

A cet égard, elle a rappelé la première visite du Souverain à Bissau en mai 2015, qui a été couronnée par la signature de 16 accords de coopération entre les deux États, portant notamment sur les infrastructures, l’agro-industrie et l’assistance technique.

“Nous nous félicitons de la qualité de l’amitié, de la fraternité et de la coopération entre nos deux pays, manifestées également en juillet 2024 à Laâyoune à l’occasion de la 3ème Commission mixte Maroc-Guinée Bissau, qui a abouti à la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente”, a poursuivi la diplomate.

De même, elle a souligné que l’ouverture en 2020 du Consulat de la Guinée Bissau à Dakhla représente un “gage de l’amitié indéfectible entre les deux nations”.

M. Sadiki, a, pour sa part, souligné que la coopération entre le Maroc et la Guinée Bissau s’inscrit dans une dynamique régionale et continentale, car les deux pays “partagent la conviction que la coopération Sud-Sud est un levier essentiel pour le développement de l’Afrique”.

“Ensemble, nous œuvrons au sein des instances régionales et internationales pour promouvoir une Afrique unie, stable et prospère”, a-t-il relevé, ajoutant que le Maroc se tient aux côtés de la Guinée Bissau dans la promotion de la paix, la sécurité et le développement durable dans le continent africain.

La célébration du 50ème anniversaire de l’Indépendance de la Guinée Bissau coïncide avec le centenaire du leader de l’indépendance de la Guinée Bissau et du Cap Vert, Amilcar Cabral (1924-1973).