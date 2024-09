Devant la Coalition mondiale anti-Daech à Washington, M. Bourita souligne que la victoire contre le terrorisme dans le monde passe impérativement par une victoire en Afrique

lundi, 30 septembre, 2024 à 21:32

Washington – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a réitéré, lors de la 11e réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, tenue lundi à Washington, l’importance capitale de placer l’Afrique au centre de la lutte mondiale contre le terrorisme, face à la montée alarmante des activités terroristes sur le continent.

Malgré les succès obtenus dans la région du Moyen-Orient, le terrorisme s’est redéployé vers d’autres régions, notamment en Afrique, a indiqué M. Bourita lors de cette réunion présidée par le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, avec la participation des délégations de 87 pays.

Face à cette réalité, M. Bourita a souligné l’importance d’une mobilisation internationale accrue pour soutenir les efforts des pays africains en matière de lutte contre le terrorisme.

Le ministre, qui a insisté que ces efforts doivent être guidés par des principes de solidarité, d’égalité souveraine et de responsabilité partagée, a notamment averti que le concept de “solutions africaines aux problèmes africains” ne doit pas être utilisé comme prétexte pour la non-action de la communauté internationale.

“Le terrorisme, étant une menace transnationale, nécessite une réponse globale et concertée”, a-t-il ajouté.

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc se positionne en tant que partenaire clé dans cette lutte, notamment à travers son rôle de co-président de l’Africa Focus Group de la Coalition mondiale, aux côtés des États-Unis, de l’Arabie Saoudite et de l’Italie, a ajouté le ministre lors de cette réunion ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daech, qui commémore son 10ème anniversaire.

Il a également mis en avant l’impact du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, basé à Rabat, qui a formé plus de 1500 experts africains en moins de trois ans, renforçant ainsi les capacités du continent à faire face à cette menace.

Tout en mettant en exergue l’importance de maintenir les efforts de stabilisation et de réhabilitation dans les zones libérées, M. Bourita a alerté, dans ce contexte, que le climat de violence et de fragilité au Moyen Orient, constitue un terreau favorable aux groupes radicaux leur permettant de nourrir leur idéologie et renforcer leurs rangs.

Le ministre a conclu en insistant sur l’urgence de donner une priorité absolue à la menace terroriste en Afrique, afin de garantir la sécurité et la stabilité à l’échelle mondiale, affirmant que “la victoire contre le terrorisme dans le monde passe impérativement par la victoire contre le terrorisme en Afrique”.

Créée en 2014, la Coalition Mondiale contre Daech regroupe 87 pays et organisations internationales unis dans la lutte contre le groupe terroriste Daech. Elle vise à démanteler les réseaux terroristes affiliés à ce groupe, à assécher leurs sources de financement, à contrecarrer leur propagande, et à stabiliser les régions libérées de leur influence. Le Maroc est membre de la Coalition mondiale et co-président de l’”Africa Focus Group”, groupe de travail sur l’Afrique relevant de la Coalition mondiale, aux côtés des États-Unis, de l’Arabie Saoudite et de l’Italie.