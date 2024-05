Enseignement supérieur: Signature à Libreville d’un protocole d’accord de coopération entre le Maroc et le Gabon

mardi, 28 mai, 2024 à 16:08

Libreville – Le Maroc et le Gabon ont signé, lundi à Libreville, un protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Signé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et son homologue gabonais, Hervé Ndoume, cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’innovation.

Il a également pour objectif d’offrir aux étudiants des formations plus élargies dans le contexte du système LMD et de renforcer le capital humain à travers la mobilité des étudiants et des enseignants entre les universités du Gabon et du Maroc.

“Cette convention vise à renforcer les relations entre le Maroc et le Gabon, en particulier dans le domaine de la formation de la jeunesse, la mobilité des enseignants chercheurs, des techniciens et administratifs de nos universités”, a indiqué M. Miraoui.

Pour sa part, M. Ndoume a souligné que cet accord de coopération va permettre d’élargir les échanges entre les deux pays aussi bien pour la mobilité estudiantine que pour celle des enseignants.

Les liens stratégiques, étroits et fraternels liant le Maroc au Gabon constituent “un bel exemple de coopération sud-sud, fondée sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage”, a-t-il ajouté.