Entretiens maroco-congolais à Rabat sur la consolidation de la coopération dans le domaine de l’eau

mercredi, 28 août, 2024 à 19:04

Rabat – La consolidation de la coopération dans le domaine de l’eau a été au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo de la République du Congo, Arlette Soudan-Nonault, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo (CCBC).

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont passé en revue les moyens à même de promouvoir la coopération en matière de gestion et de dessalement des eaux, en mettant à profit les nouvelles technologies y afférentes.

Les deux parties ont, par la même occasion, salué l’excellence des relations entre le Maroc et la République du Congo, soulignant l’importance de conforter la dynamique de coopération dans divers domaines et de la hisser à des niveaux supérieurs.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Baraka a indiqué que cette entrevue a permis d’examiner les mécanismes de nature à contribuer au développement des relations entre les deux pays, exprimant la ferme volonté du Maroc de partager son expérience et son expertise avec la République du Congo dans le domaine de l’assainissement et de l’épuration des eaux usées.

Il a, de même, mis en avant les avancées réalisées par le Maroc en la matière sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI qui a insisté sur une gestion optimale des ressources nationales en eau.

De son côté, Mme Soudan-Nonault a salué les efforts déployés par le Royaume dans le domaine de la gestion des ressources hydriques, relevant que son pays souhaite tirer profit de l’expérience pionnière du Maroc en la matière.

La visite de la ministre congolaise au Maroc, à la tête d’une délégation de haut niveau, s’inscrit dans le cadre d’une mission officielle effectuée dans les pays de la CCBC qui est l’une des trois commissions climat africaines créées lors du 1er Sommet africain de l’Action en faveur d’une co-émergence continentale, tenu à l’Initiative de SM le Roi Mohammed VI, en marge de la COP22 à Marrakech.