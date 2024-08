Fête du Trône: Le ministre de l’Intérieur tient une rencontre de travail avec les Walis et gouverneurs de l’Administration territoriale et des services centraux

jeudi, 1 août, 2024 à 19:21

Tétouan – Dans le cadre de la célébration par le peuple marocain du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, jeudi à Tétouan, une rencontre de travail avec les Walis et les gouverneurs, responsables à l’Administration territoriale et aux services centraux du ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette rencontre s’est déroulée en présence du Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, du Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, du Directeur général des Études et de la Documentation, du Délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, du Général de division, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone Nord), du Général de brigade, Directeur général de la Protection civile et du Colonel-Major, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone Sud).

Selon le communiqué, les participants à cette réunion ont saisi cette occasion pour mettre en avant les Hautes orientations royales contenues dans le Discours du Trône à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi, faisant part de leur profonde appréciation de la Vision Royale éclairée ayant marqué, au fil des dernières années, la gestion de la chose publique, et qui a érigé le Royaume en modèle à suivre sur les plans politique, sécuritaire, économique, social et culturel.

Dans le cadre de l’interaction avec les développements historiques que connaît la première cause nationale, dont la récente position exprimée par la France qui considère que le présent et l’avenir du Sahara marocain s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, le ministère de l’Intérieur affirme que l’étape actuelle requiert davantage d’adhésion de l’ensemble des acteurs et intervenants, et à leur tête les Walis et les gouverneurs qui sont appelés à jouer leur plein rôle de catalyseurs des programmes de développement et en matière d’encadrement de l’action des collectivités territoriales qui constituent un partenaire incontournable de l’État dans ses efforts pour l’édification dans la région.

A cet égard, ajoute la même source, le ministère de l’Intérieur exprime sa grande fierté de la cohésion du front interne et de l’unité des rangs affichée par les populations des chères provinces du Sud, tout en saluant le haut sens de patriotisme dont font montre les Chioukhs et les notables des tribus sahraouies ainsi que les élus et les acteurs de la société civile, preuve de leur prédisposition inconditionnelle à défendre la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale.

Parallèlement, les services du ministère de l’Intérieur ont mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts en vue de garantir le succès du projet de l’État social en tant que grand chantier royal qui est mis en œuvre selon une vision claire et intégrée, soulignant que l’implication consciente et responsable dans la mise en œuvre de ce chantier constitue un devoir national qui exige des différents intervenants de poursuivre leur plein engagement en faveur de ses nobles objectifs.

Le communiqué a relevé que dans le même esprit, il a été procédé lors de ladite réunion, à l’évaluation de la mise en œuvre de diverses politiques publiques à caractère stratégique telles que “le stress hydrique”, “la régionalisation avancée”, “la déconcentration administrative”, “l’Initiative nationale pour le développement humain” et “la gestion des terres Soulaliyates”, tout en faisant la lumière sur les moyens de consolider la gouvernance de la gestion publique et de créer une nouvelle dynamique au niveau de l’ensemble de ces chantiers vitaux.

Concernant le Recensement général de la population et de l’habitat prévu le mois prochain, les services du ministère de l’Intérieur ont exprimé leur pleine disponibilité à poursuivre la gestion des prochaines étapes avec l’efficience requise, aux côtés des services du Haut-Commissariat au Plan, à travers une mobilisation globale des ressources humaines et logistiques nécessaires et une coordination efficace entre tous les acteurs concernés, à savoir les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales.

Compte tenu des grandes échéances internationales qui attendent le Royaume, le communiqué souligne la nécessité d’élever le niveau de mobilisation durant la prochaine phase, et d’adhérer pleinement aux efforts visant à développer les infrastructures et à assurer la convergence des interventions de toutes les parties concernées.

A cette occasion, l’action sérieuse et engagée des différents services du ministère de l’Intérieur, aux niveaux central, territorial et sécuritaire a été fortement saluée, indique le communiqué, mettant en avant la cohérence et la coopération existant entre les différentes institutions en tant que garantie fondamentale au service des intérêts suprêmes de la Nation.

A l’issue de cette rencontre, le ministère de l’Intérieur a réitéré son ferme engagement et sa mobilisation permanente derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour servir la Nation et les citoyens, renouvelant, en outre, sa loyauté inébranlable au glorieux Trône alaouite, sa fidélité constante à Sa Majesté le Roi et son dévouement dans la défense des constantes de la Oumma et de ses valeurs sacrées.