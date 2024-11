Francfort : M. Mezzour échange sur les opportunités de partenariats et d’investissements avec les industriels allemands

vendredi, 8 novembre, 2024 à 11:05

Francfort – Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour, a examiné les opportunités de partenariats et d’investissements au Maroc avec d’importants acteurs de l’industrie allemande, en marge de sa participation au 3e Forum “Africa Trade & Invest”, qui s’est tenu les 6 et 7 novembre à Francfort.

Représentant le Maroc à cet événement annuel initié par l’Association économique germano-africaine “Afrika-Verein”, M. Mezzour a exposé aux industriels allemands la nouvelle vision du Maroc en matière d’investissement et les réformes mises en place pour renforcer l’attractivité du Royaume et stimuler des partenariats à forte valeur ajoutée.

Ces leaders du tissu productif allemand, à l’instar de Weiss Chemie, Siemens ou encore Bosch, ont manifesté un engouement particulier pour investir en Afrique, particulièrement au Maroc, considéré comme un partenaire fiable, ouvert sur le monde et offrant l’une des plateformes les plus compétitives du continent.

“Cette visite a été marquée par des échanges très enrichissants et des rencontres prometteuses pour le développement industriel et commercial du Maroc, dans le cadre des grands projets d’intégration industrielle portés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a indiqué M. Mezzour dans une déclaration à la MAP.

Parmi ces secteurs, le ministre a mentionné le développement de l’hydrogène vert, des électrolyseurs ainsi que l’automobile, en somme l’industrie à haute valeur ajoutée que le Maroc a construite dans le cadre d’un écosystème complet, allant de la main-d’œuvre aux incitations fiscales et financières.

“Nous observons un intérêt croissant des opérateurs allemands, avec des investissements directs concrets en préparation, dont au moins deux usines pour lesquelles les négociations sont avancées. Nous avons rencontré les promoteurs et investisseurs de ces projets, ainsi que plusieurs autres partenaires qui ont formulé des intentions d’investissement”, a précisé M. Mezzour.

Le Forum “Africa Trade & Invest” a réuni des représentants du secteur privé allemand et plusieurs délégations africaines, composées de décideurs politico-économiques, avec la Somalie comme invitée d’honneur, représentée par son président Hassan Sheikh Mohamud.

Sous le thème “Créer le cadre idéal pour libérer les opportunités commerciales et d’investissement en Afrique”, cette rencontre vise notamment à identifier les régulations nécessaires pour renforcer la présence des entreprises allemandes sur le continent africain, ainsi que les dispositifs existants de financement et de réduction des risques.

Afrika-Verein est une organisation dédiée à la promotion des échanges économiques entre l’Allemagne et les pays africains. Elle regroupe plus de 550 membres, principalement des entreprises et institutions allemandes, et représente environ 85% de l’activité allemande en Afrique, couvrant tous les secteurs, des start-ups aux grandes entreprises du DAX.