Le gouvernement adopte deux projets de décrets portant renouvèlement des licences de deux sociétés de télécommunication

jeudi, 3 octobre, 2024 à 16:43

Rabat – Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi à Rabat, deux projets de décret relatifs au renouvellement des licences d’établissement et d’exploitation attribuées aux sociétés de télécommunication “Medi Telecom SA” et “Wana Corporate”, présentés par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Il s’agit du projet de décret n°2.24.801 portant sur le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation du deuxième réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM attribuée à la société “Medi Telecom SA”, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le gouvernement a aussi adopté le projet de décret n°2.24.802 relatif au renouvellement de la licence attribuée à “Wana Corporate” pour l’établissement et l’exploitation d’un troisième réseau public de télécommunications utilisant des technologies cellulaires de deuxième génération.

Les deux sociétés de télécommunication avaient au préalable déposé une demande de renouvellement de la licence d’exploitation auprès de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), conformément aux dispositions de leurs cahiers des charges respectifs, a précisé M. Baitas.