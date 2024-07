Le gouvernement s’emploie à encadrer le droit de grève dans le cadre d’un dialogue responsable avec les syndicats (Baitas)

jeudi, 18 juillet, 2024 à 17:29

Rabat – Le gouvernement s’emploie à encadrer le droit de grève sur les plans réglementaire et juridique dans le cadre d’un dialogue sérieux, responsable et participatif avec les syndicats, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question sur le projet de loi relatif au droit de grève lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a fait savoir qu’après la présentation du projet de loi organique n° 97.15 définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, il sera procédé dès aujourd’hui à sa discussion afin d’aller de l’avant dans cette approche participative et d’être à l’écoute des différentes opinions au sein du Parlement.

Après avoir rappelé que la loi organique relative aux conditions et modalités d’exercice du droit de grève figure en tête des textes de loi prévus par la Constitution de 2011, M. Baitas a affirmé que ce projet fait partie des chantiers de réformes sur lesquels s’attèle le gouvernement.

Il a aussi estimé que l’institutionnalisation du dialogue social par le gouvernement vise à débattre de questions fondamentales et de grande importance et à prendre en compte les revendications des syndicats qui concernent, en premier lieu, la classe ouvrière et ses conditions de travail.