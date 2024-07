Le groupe français Accor déterminé à “intensifier sa présence et ses investissements” au Maroc

jeudi, 11 juillet, 2024 à 17:36

Rabat – Le Président-Directeur général du groupe hôtelier français Accor, Sébastien Bazin, a exprimé jeudi à Rabat, la volonté ferme du groupe “d’intensifier sa présence et ses investissements” au Maroc.

Lors de son entretien avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, M. Bazin a “réitéré avec enthousiasme la confiance du groupe Accor dans le potentiel touristique du Royaume”, exprimant la volonté ferme du groupe d’intensifier sa présence et ses investissements dans le pays, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

M. Bazin a fait part de l’engagement fort du groupe à accompagner l’élan touristique remarquable du Maroc, et à contribuer activement à la préparation du Royaume pour accueillir avec succès les événements majeurs à venir.

Pour concrétiser cette ambition, le groupe Accor envisage une stratégie double : introduire de nouvelles marques innovantes sur le marché marocain tout en consolidant celles déjà bien établies dans le pays, a-t-il fait savoir.

Cette réunion était l’occasion d’explorer les opportunités d’investissement visant à renforcer la présence du groupe Accor au Maroc, en adéquation avec les objectifs de la feuille de route du tourisme, qui met un accent particulier sur l’augmentation de la capacité d’accueil, surtout à la lumière des événements sportifs d’envergure tels que la Coupe du Monde 2030, souligne le communiqué.

Dans ce contexte, M. Akhannouch a indiqué que cet événement promet de catalyser une transformation profonde et durable du tourisme marocain, avec des retombées sur le secteur qui se feront sentir bien au-delà de 2030.

Cette rencontre a été l’occasion également de mettre en lumière l’ensemble des mesures initiées par le Maroc pour propulser son tourisme vers de nouveaux sommets, notamment la feuille de route 2023-2026, qui porte déjà ses fruits. Un record de 14,5 millions de touristes a été atteint en 2023, tandis que le premier semestre 2024 affiche déjà 7,4 millions d’arrivées, représentant 909.000 touristes additionnels par rapport à la même période en 2023. Cette dynamique exceptionnelle se traduit également par un investissement soutenu dans les infrastructures d’accueil, illustré par l’ouverture de 135 nouvelles unités hôtelières en 2023, stratégiquement réparties à travers le Royaume.

Inscrite dans l’engagement résolu du gouvernement en faveur du développement du tourisme marocain, cette rencontre reflète la volonté de renforcer des partenariats solides et durables avec de grands groupes internationaux, prêts à investir dans le développement du tourisme Marocain.

Ont également participé à cette réunion MM. Olivier Granet, Directeur Général et Président de Kasada Capital Management, Hamid Bentahar, Président Accor Maroc et Kamal Ghazal, Secrétaire Général et Directeur Juridique Accor.