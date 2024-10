Installation de M. Lahcen Essaadi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire

jeudi, 24 octobre, 2024 à 14:33

Rabat – La cérémonie d’installation de M. Lahcen Essaadi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé secrétaire d’État auprès de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a été organisée, jeudi à Rabat, en présence de la ministre de tutelle, Fatim-Zahra Ammor.

Lors de cette cérémonie, Mme Ammor a salué le parcours remarquable de M. Essaadi, en soulignant son expérience et ses compétences, qui, selon elle, viendront renforcer les initiatives du ministère.

Elle a également exprimé sa confiance dans la capacité de M. Essaadi à insuffler une nouvelle dynamique à une équipe ministérielle déjà compétente, avec pour objectif de créer une synergie et d’améliorer encore le travail collectif au sein de l’institution.

Pour sa part, M. Essaadi a mis en avant le rôle crucial des secteurs du tourisme et de l’artisanat dans le développement socio-économique du pays, en particulier dans les zones rurales où ces activités représentent un levier essentiel pour l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mohamed Msellek, ainsi que du directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik.