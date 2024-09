Kénitra: Inauguration du centre “Code 212” à l’Université Ibn Tofail

mardi, 3 septembre, 2024 à 17:18

Kénitra – Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a procédé, mardi, à l’inauguration du Centre “Code 212” à l’Université Ibn Tofail (UIT) de Kénitra, en vue de renforcer l’offre académique et pédagogique dans le cadre de la rentrée universitaire 2024-2025.

S’inscrivant dans le cadre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030), le centre “Code 212” se veut un espace hybride et pluridisciplinaire permettant aux étudiants d’acquérir une double compétence, à même de s’aligner sur les évolutions du marché du travail, notamment dans les domaines du codage, de la programmation, des mégadonnées, ou encore de la robotique, de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle.

Ce projet moderne, qui comprend des espaces d’intelligence artificielle, de robotique, de coworking, de codage, outre une salle de conférence, est doté des dernières technologies et mis à la disposition de tous les étudiants qui souhaitent renforcer leur capacité dans ces domaines.

“L’inauguration du centre Code 212 s’inscrit dans la foulée de la montée en puissance de la digitalisation et des technologies modernes”, a souligné M. Miraoui dans une déclaration à la presse, mettant l’accent sur l’importance de l’hybridation des compétences, notamment pour les étudiants.

“Toutes les spécialités subissent des changements annuels dus notamment à l’introduction de nouvelles technologies, d’où la nécessité d’une bonne maîtrise des NTIC pour permettre aux étudiants de relever ces défis”, a-t-il expliqué, faisant savoir que des centres similaires seront généralisés au niveau de toutes les universités nationales afin de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences numériques en parallèle de leurs spécialisations.

Dans ce sens, il a mis en avant la digitalisation des inscriptions pour faciliter l’accès des étudiants à l’Université, saluant les efforts consentis par les responsables de l’UIT en vue d’accueillir les étudiants dans de bonnes conditions.

De son côté, le président de l’UIT de Kénitra, Mohamed Larbi Kerkeb a mis en exergue l’importance du lancement du centre “Code 212”, une première expérience qui sera, a-t-il dit, généralisée dans toutes les universités marocaines.

“Cet espace, qui est ouvert aux étudiants et étudiantes, toutes filières confondues, entend démocratiser l’accès, entre autres, à l’intelligence artificielle, à la programmation et à la robotique”, a-t-il déclaré à la MAP, faisant remarquer que ce centre est l’un des maillons clés pour la promotion de la digitalisation au sein des universités marocaines.

Mettant l’accent sur la digitalisation des inscriptions pour faciliter l’accès des étudiants à l’UIT, M. Kerkeb a rappelé que son établissement propose une offre académique et pédagogique hybride qui combine des formations en présentiel et à distance via internet.

Par ailleurs, le ministre qui était accompagné notamment du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’Hamdi, et d’une importante délégation ministérielle, s’est informé des mesures prises à l’occasion du lancement de la rentrée universitaire 2024-2025, ainsi que des installations pédagogiques, scientifiques et culturelles de l’UIT.

Au cours de sa visite, le ministre a pris connaissance de près des mesures prises pour assurer la réussite de cette rentrée, notamment en termes d’accompagnement des étudiants, outre l’achèvement des projets et des chantiers mis en œuvre dans le cadre du PACTE ESRI 2030.