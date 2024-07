Laâyoune: M. Bourita appelle les opérateurs économiques marocains et bissau-guinéens à capitaliser sur les opportunités offertes par les deux pays

mardi, 16 juillet, 2024 à 14:45

Laâyoune – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a appelé, mardi à Laâyoune, les opérateurs économiques et les investisseurs marocains et bissau-guinéens à capitaliser sur les opportunités qu’offrent les deux pays dans plusieurs secteurs.

S’exprimant à l’ouverture de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée-Bissau, M. Bourita a mis l’accent sur la nécessité de l’action commune en vue d’asseoir les bases d’une coopération dynamique dans tous les domaines prioritaires, à savoir la santé, l’enseignement, la formation professionnelle, l’énergie, l’agriculture et la pêche maritime, soulignant que le Maroc est disposé à mettre en place un conseil d’affaires incluant les opérateurs économiques marocains et leurs homologues bissau-guinéens.

Il a salué, dans ce sens, l’apport du secteur privé marocain au processus de développement prometteur dans lequel est engagée la Guinée-Bissau, notamment en ce qui concerne le secteur bancaire, le transport aérien et les télécommunications.

M. Bourita a souligné que la tenue de cette réunion ministérielle à Laâyoune témoigne de la qualité des relations privilégiées et des liens séculaires unissant les deux pays, se félicitant de la dynamique que connaissent les relations bilatérales depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Guinée Bissau, en mai 2015.

Il a fait part de sa considération et de sa gratitude au ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira, pour la position constante et clairvoyante de la République de Guinée Bissau en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et son soutien permanent à la marocanité du Sahara.

“La république de Guinée Bissau a toujours été un fervent défenseur du droit du Maroc sur son Sahara et de la légitimité de sa cause sur la scène internationale”, a-t-il dit, notant que cette position a été couronnée par l’ouverture d’un consulat général de la Guinée Bissau à Dakhla, le 23 octobre 2020.

La tenue de la 3ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée Bissau s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Excellence le Président Umaro Sissoco Embalo d’approfondir la coopération entre le Maroc et la Guinée Bissau et de la hisser au rang des relations de coopération et de partenariat stratégiques.

Partant de la conviction en l’importance de sa profondeur africaine, a dit M. Bourita, le Maroc s’est toujours engagé, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à ériger la coopération Sud-Sud notamment avec les pays africains en levier majeur pour parvenir au développement durable, au progrès, et à la prospérité des peuples africains, et ce à travers des partenariats gagnant-gagnant.

M. Bourita a rappelé dans ce cadre les multiples initiatives Royales au profit des pays africains atlantiques et celles favorisant l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique dans le but de garantir les conditions de l’émergence d’une nouvelle ère de développement partagé et de prospérité au profit des peuples africains.

Il a ajouté que le Royaume s’engage à soutenir les projets d’infrastructures portuaires lancés par le gouvernement de Guinée-Bissau, notamment les ports de Bissau et de Buba, et ce à travers la mise en place d’un cadre favorisant le partenariat entre les deux parties en matière d’appui et de modernisation des ports, affirmant que le Maroc s’engage ainsi à accompagner la Guinée-Bissau dans l’élaboration des projets et programmes de son plan national de développement.

Le ministre a, de même, salué la volonté politique démontrée par le gouvernement de Guinée-Bissau et son engagement sérieux envers la réalisation du gazoduc Maroc-Nigéria à travers la signature du mémorandum d’entente tripartite en décembre 2022, ajoutant que ce mégaprojet représente un symbole de la coopération Sud-Sud, que les pays du sud devraient encourager pour consolider le modèle africain de développement prôné par Sa Majesté le Roi.

Et afin de renforcer les liens de coopération entre le Maroc et la Guinée-Bissau, a poursuivi M. Bourita, “il est temps de former une commission ministérielle de suivi, d’orientation et d’évaluation, présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, composée des secteurs essentiels concernés par ce partenariat, et chargée de veiller à la coordination des politiques et stratégies sectorielles”.

Par ailleurs, le ministre a souligné que le Royaume a démontré sa disposition à activer de nouveaux mécanismes d’échange et de partage des expertises dans le domaine scientifique et technique, en plus des échanges culturels et universitaires, à l’instar de ce qui se fait avec les autres pays frères et amis.

Il a noté, à ce propos, que la coopération dans ces secteurs a connu une avancée remarquable, ce qui a permis à nombre d’étudiants et de cadres de la Guinée-Bissau de bénéficier de bourses d’études et d’inscriptions au sein des établissements et instituts publics d’études supérieures au Maroc.

M. Bourita a salué, à cette occasion, le développement notable réalisé par la République de Guinée-Bissau, sous le leadership de S.E Umaro Sissoco Embalo, notamment pour ce qui est de l’ancrage de la stabilité politique et la promotion du développement socio-économique.

Il a aussi exprimé son appréciation du rôle joué par la Guinée-Bissau dans le cadre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ses efforts inlassables en tant qu’acteur indispensable dans la lutte contre l’ensemble des manifestations de l’extrémisme et du terrorisme dans la région.