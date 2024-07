Laâyoune-Sakia El Hamra: M. Baraka s’informe de l’état d’avancement de plusieurs projets routiers

dimanche, 28 juillet, 2024 à 21:50

Laâyoune – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est informé, dimanche à Laâyoune, de l’état d’avancement de plusieurs projets routiers dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, à l’occasion du 25ème anniversaire de la glorieuse fête du Trône.

Le ministre, qui a été accompagné du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du directeur de la Direction provisoire d’aménagement de la RN1 de Tiznit à Dakhla, M’bark Fancha, des élus et des chefs des services extérieurs, s’est enquis de l’état d’avancement d’une série de projets routiers s’inscrivant dans le cadre du programme de maintenance et de l’extension, du programme prioritaire de sauvegarde des routes non classées, et du programme de protection du littorale et celui relatif aux équipements publics.

Ces projets routiers concernent l’élargissement et le renforcement de la route nationale N°5 reliant Boucraâ à Gueltat Zemmour sur 76 km, pour un coût global de 96 millions de dirhams (MDH), ainsi que la construction de la route nationale N°17 entre Jdiria à El Mahbas, sur 128 Km, et du corps de chaussée des routes nationales N°17 et 17B reliant Es-Semara à la frontière mauritanienne sur 53 Km, pour un investissement global de 215 MDH.

Il s’agit également de la construction de la route non classée reliant la route nationale N°14 à Sidi Ahmed Laâroussi sur un linéaire de 17.5 Km pour un montant de 31 MDH, en plus des travaux de protection contre l’érosion d’un linéaire de 1.700 métres du littoral de Foum El Oued, pour un montant global estimé à 186 MDH.

Par ailleurs, M. Baraka et la délégation l’accompagnant ont pris connaissance du projet relatif à la construction du parc régional du matériel des travaux publics, qui s’étale sur une superficie globale de 30.000 m², dont 4.435 m² couverte.

Le taux d’avancement des travaux au niveau de ce parc, situé dans la commune de Foum El Oued et doté d’un investissement de 30 MDH, a atteint 80%.

De même, le ministre s’est informé du projet relatif à la construction de l’Institut des techniciens spécialisé dans les travaux publics (ISTP), qui s’étale sur une superficie totale de 25.000 m², dont 10.000 m² couverte, nécessitant une enveloppe budgétaire de 80 MDH, ainsi que celui relatif à la mise en place de la Direction régionale de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), pour un montant de 15 MDH, dont l’avancement des travaux a atteint 10%.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka a souligné que ces projets routiers revêtent une grande importance, étant donné qu’ils contribueront à améliorer la qualité des routes, notant que les travaux portent sur le renforcement et l’élargissement de la route de 4 à 7 mètres.

Dans la perspective de renforcer les capacités techniques liés aux travaux publics dans les provinces du Sud, il a fait savoir qu’un Institut des techniciens spécialisé dans les travaux publics sera mis en place, qui permettra à environ 400 stagiaires de bénéficier de compétences avérées en la matière, et partant faciliter leur accés au marché du travail, que ce soit dans le secteur public ou privé.

M. Baraka a également indiqué que la mise en place du parc régional du matériel des travaux publics, servira d’un entrepôt pour les engins de travaux publics, garantira leur maintenance et facilitera les interventions rapides le cas échéant, ajoutant que la construction de la Direction régionale de l’ANEP, permettra la réalisation d’une série de projets dans la région.

A cette occasion, le ministre de l’Equipement et de l’Eau s’est enquis d’une série de programmes routiers lancés dans la région, ainsi que de l’état d’avancement du projet de la voie express Tiznit-Dakhla ayant atteint 97%, soit 980 kilomètres de la voie express et 15 grands ouvrages d’art ouverts à la circulation.