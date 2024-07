Laâyoune : Signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente entre le Maroc et la Guinée Bissau

mardi, 16 juillet, 2024 à 12:55

Laâyoune – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira, ont signé, mardi à Laâyoune, plusieurs instruments juridiques, à l’issue des travaux de la 3ème session de la Commission mixte de coopération maroco-bissauguinéenne.

Se félicitant de l’esprit de fraternité et de compréhension mutuelle ayant marqué les travaux de cette rencontre, MM. Bourita et Pereira ont procédé à la signature d’un accord sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, un accord relatif aux transports routiers des voyageurs et de marchandise et un accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire.

Il s’agit aussi d’une convention de coopération dans le domaine de la protection zoo-sanitaire du cheptel, d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la justice, d’un mémorandum d’entente de coopération commerciale, d’un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau et d’un mémorandum d’entente dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de l’information et de la communication a également été signé, en plus d’un mémorandum d’entente dans les domaines des activités de la jeunesse et de la femme, d’un mémorandum d’entente dans les domaines du sport et de la formation des cadres et d’une convention cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle.

Les deux ministres ont signé aussi un accord-cadre de coopération relatif à l’octroi de bourses académiques, de stages et de partage d’expertise, d’une convention de jumelage en matière de formation des professionnels de santé et d’un programme d’application en matière d’artisanat et d’économie sociale et solidaire pour la période 2024-2026.

MM. Bourita et Pereira se sont également réjouis des résultats de cette importante réunion qui a permis l’identification de divers projets et actions de coopération à réaliser conjointement en vue d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération entre le Maroc et la Guinée Bissau.