Les insurtech, leviers importants pour renforcer l’inclusion financière (Mme Fettah)

jeudi, 31 octobre, 2024 à 13:26

Rabat – Les solutions insurtech constituent des leviers importants pour faciliter l’accès aux produits d’assurance et renforcer l’inclusion financière, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Les insurtech, combinant innovations technologiques et services financiers, apparaissent comme des “moteurs clés” pour offrir des services d’assurance plus accessibles, plus personnalisés et plus résilients, a précisé Mme Fettah dans un discours prononcé en son nom par la directrice du Trésor et des Finances Extérieures, Fouzia Zaaboul, lors de l’ouverture du 2e Sommet BimaLab Africa Insurtech, coorganisé par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et FSD Africa.

Cette réinvention du secteur est essentielle pour répondre aux attentes croissantes des populations, dans un contexte de transformations rapides où l’innovation et la quête de solutions innovantes s’imposent comme “des impératifs incontournables face aux multiples enjeux de la conjoncture mondiale actuelle”, a-t-elle poursuivi.

Sur le plan continental, la ministre a mis en avant la nécessité d’accélérer la mobilisation des ressources et d’assurer que celle-ci soit durable et équitable, afin que tous les Africains puissent en bénéficier dans divers domaines, y compris en matière de couverture assurantielle.

Elle a, dans ce sens, relevé l’importance de cet événement qui rassemble des acteurs internationaux de l’écosystème des assurances, de la finance et de la technologie pour échanger, partager des expériences et contribuer au développement socio-économique de l’Afrique.

“Le sommet d’aujourd’hui constitue un véritable catalyseur pour l’intelligence collective pour le secteur des assurances, où les idées et les expériences devront se rencontrer, s’enrichir mutuellement et ouvrir la voie à des solutions innovantes pour un secteur en perpétuelle évolution”, a-t-elle dit.

La ministre a, en outre, souligné que le secteur des assurances joue un rôle déterminant dans la promotion de l’inclusion financière au Maroc, ajoutant qu’il doit renforcer sa capacité à anticiper les changements futurs en s’appuyant sur des stratégies concrètes et novatrices, afin de mieux répondre aux besoins croissants en matière de protection et de sécurité financière et de proposer une couverture accessible et adaptée à tous.

Organisée sous le thème “Favoriser la croissance inclusive : des solutions Insurtech pionnières pour le secteur financier africain”, cette 2e édition du Sommet BimaLab Africa Insurtech réunit divers acteurs clés du secteur des assurances, notamment des régulateurs, des entreprises d’assurances, des investisseurs, des partenaires de l’écosystème assurantiel et des Insurtech.

Cet événement vise à explorer comment les technologies innovantes peuvent stimuler une croissance économique inclusive et élargir l’accès à l’assurance ainsi qu’à des services financiers abordables à l’échelle du continent.

Les discussions porteront, d’une part, sur les dernières innovations technologiques et leur impact sur le secteur des assurances et, d’autre part, sur les moyens de déployer des solutions innovantes pour atteindre une population diversifiée et de promouvoir l’inclusion financière.