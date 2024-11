Les stratégies réussies impulsées par SM le Roi confortent la place du Maroc comme destination industrielle compétitive (M. Akhannouch)

mardi, 19 novembre, 2024 à 17:10

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a initié, depuis Son accession au Trône, une série de stratégies réussies qui ont conforté la place du Maroc en tant que destination industrielle compétitive par excellence, permettant de repositionner le Royaume sur la scène mondiale, a affirmé mardi le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale du gouvernement à la Chambre des conseillers axée sur “la politique nationale d’industrialisation”, M. Akhannouch a cité plusieurs initiatives phares dont le “Plan Émergence” lancé en 2005, le Pacte national pour l’émergence industrielle (2009), le Plan d’accélération industrielle 2014-2020, ainsi que la Charte de l’investissement (2022).

Ces stratégies ambitieuses ont été adossées à des projets stratégiques d’infrastructures, tels que le port Tanger Med, aujourd’hui classé premier port à conteneurs en Méditerranée et en Afrique, et quatrième mondial en termes d’efficacité, ainsi qu’un important réseau autoroutier de 1.800 km actuellement contre 80 km en 1999, a-t-il rappelé.

Le chef du gouvernement a également indiqué que le Royaume a mobilisé plus de 13.600 hectares de foncier industriel et créé 150 zones industrielles, saluant à cet égard l’implication positive de l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus d’industrialisation.

En outre, les résultats du dialogue social, en particulier en termes d’amélioration des conditions sociales des salariés et de la classe ouvrière, auront un impact bénéfique sur la dynamique industrielle, a-t-il relevé, notant que le Royaume “continue de miser sur le secteur industriel à travers une politique renouvelée et durable, tenant compte des mutations accélérées de l’économie mondiale et visant à atteindre la souveraineté nationale en matière d’industrialisation”.

Dans ce contexte, il a rappelé le message Royal adressé aux participants à la 1ère édition de la Journée nationale de l’industrie en mars 2023, dans lequel le Souverain a insisté sur la nécessité pour le Maroc de “se préparer pleinement à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de souveraineté”.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi a souligné que le Royaume “a besoin, pour réussir ce challenge, d’une industrie intégrant de nouvelles activités et de nouveaux savoir-faire et offrant plus d’opportunités d’emploi”, a rappelé M. Akhannouch.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, mis en exergue l’attention particulière accordée par le Souverain au secteur industriel, “qui constitue un levier essentiel et un pilier du développement social et économique inclusif et durable, tout en contribuant de manière significative au PIB, à la création d’emplois et à l’attraction des devises étrangères”.

Il a de même salué les progrès considérables réalisés par l’industrie marocaine ces dernières années, lesquels reposent sur l’adoption du principe de l’ouverture économique et de stratégies ambitieuses et claires, issues d’une vision spatiale intégrée.