La loi organique sur la grève doit garantir les droits consacrés par la Constitution (M. Sekkouri)

mercredi, 17 juillet, 2024 à 10:25

Rabat – Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a affirmé mardi, que le gouvernement tient à ce que le projet de loi organique n° 97.15 définissant les modalités d’exercice du droit de grève garantisse les droits consacrés par la Constitution et protège la liberté du travail.

Après plus de 25 mois de concertation avec les syndicats les plus représentatifs et le patronat dans le cadre de l’institutionnalisation du dialogue social, le gouvernement est déterminé à faire de la loi organique, définissant les conditions et modalités d’exercice du droit de grève, un texte qui protège les grévistes et les droits des Marocains tels que stipulés dans les dispositions de la Constitution, a souligné M. Sekkouri dans une déclaration à la presse à l’issue de sa présentation du projet de loi organique devant la Commission des secteurs sociaux.

Le gouvernement veille à ce que cette loi protège, également, la libertés et la continuité de travail dans les entreprises, les établissements et les services publics, a-t-il relevé, ajoutant que la loi sur le droit de grève doit se mettre au diapason du Maroc du 21ème siècle.

Le ministère poursuivra les discussions avec les syndicats, parallèlement à son action visant la promulgation de cette loi, a-t-il dit, soulignant la nécessité du “consensus et du respect des droits des citoyens”.

Lors d’une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait fait part de la détermination du gouvernement de réinscrire la loi organique sur la grève parmi les priorités du nouveau round de dialogue social et de soumettre son contenu à l’institution législative cette année.