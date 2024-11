M. Akhannouch: 2012 projets industriels de plus de 800 MMDH traités par les Commissions régionales unifiées d’investissement

mardi, 19 novembre, 2024 à 18:33

Rabat – Les Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI) ont traité un total de 2012 projets dans divers secteurs d’industrie pour des investissements de plus de 800 milliards de dirhams (MMDH), au titre de l’actuel mandat gouvernemental, a indiqué mardi à Rabat le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale du gouvernement à la Chambre des conseillers axée sur “la politique nationale d’industrialisation”, M. Akhannouch a précisé que ces projets permettront de générer plus de 275.000 emplois directs, soulignant l’attention particulière accordée par l’Exécutif au développement de l’industrie marocaine et au renforcement de son positionnement national et international.

Le gouvernement, conscient de l’importance des zones d’accélération industrielle et des zones industrielles en général, a veillé à l’élaboration d’une offre foncière à même d’inciter l’investissement et de garantir une répartition spatiale optimale pour la création de la richesse et d’opportunités d’emplois stables, a-t-il ajouté, faisant état de la signature de 30 conventions portant sur les infrastructures industrielles pour un investissement de plus de 7,5 milliards de dirhams.

Il a dans ce contexte rappelé que depuis octobre 2021, il a été procédé au lancement de 32 projets de création et d’élargissement de zones d’accélération industrielle, de zones industrielles et de zones d’activité économique, lesquels projets permettront de générer une offre foncière industrielle supplémentaire de 3.705 hectares, soit 30 % de la superficie totale actuelle, au cours des trois premières années de l’actuel mandat.

Selon le chef du gouvernement, il a été aussi procédé au lancement progressif de la zone industrielle “La cité Mohammed VI Tanger Tech”, en tant que modèle rayonnant du partenariat entre le Maroc et la Chine, d’une valeur ajoutée indéniable pour l’industrie nationale, puisqu’il s’agit d’une cité industrielle durable et intégrée de nature à contribuer à l’accélération de la dynamique économique à Tanger.

De même, il a souligné que sur Haute approbation de SM le Roi que Dieu L’assiste, deux zones industrielles dédiées à la défense ont été mises en place en vue d’attirer des projets d’investissement dans l’industrie d’armement, de munitions, de matériel de défense et de sécurité, ce qui représente un pas important vers la mise en place d’une plateforme industrielle nationale solide, à même de consolider graduellement la souveraineté stratégique dans le domaine de la défense nationale.

Et de poursuivre que l’arsenal juridique lié à l’aménagement, la gestion et la valorisation des zones industrielles a été consolidé dans le sens de la lutte contre la spéculation foncière, de même qu’il a été procédé à l’établissement d’une plateforme électronique au profit des investisseurs marocains et étrangers pour les informer des différentes offres foncières consacrées à l’investissement industriel.

Le chef du gouvernement a relevé, dans ce cadre, que depuis le lancement de la première opération du programme “Banque de projets” tourné vers la diversification de l’économie nationale et le renforcement de la production locale en la matière, 1864 projets d’investissement ont été identifiés dans les différentes régions du Royaume.

Ces projets, d’une valeur d’investissement prévisionnel estimée à 119 MMDH, offrent de véritables opportunités d’investissement et de substitution des importations par des produits locaux, a-t-il dit, notant qu’ils permettront la création de plus de 181.000 emplois directs.

M. Akhannouch a précisé que dans ce cadre 654 que projets ont déjà franchi la phase de signature pour un investissement de l’ordre de 78 MMDH, ce qui permettra de générer plus de 89.000 postes d’emploi.