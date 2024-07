M. Akhannouch préside une réunion du comité de pilotage du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027

mardi, 30 juillet, 2024 à 22:39

M’diq – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi à M’diq, une réunion du comité de pilotage du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027.

Cette réunion a été axée sur les moyens de renforcer la dynamique de mise en œuvre de ce programme et d’actualiser ces différents axes, de manière à accélérer la réalisation des investissements à caractère urgent à entreprendre dans le secteur de l’eau, ainsi que sur l’examen des priorités contenues dans le Discours Royal adressé à la Nation à l’occasion du 25è anniversaire de la Fête du Trône, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au début de cette réunion, M. Akhannouch a mis l’accent sur la teneur du Discours Royal qui a tracé les grands axes à même de permettre de relever les défis liés à la problématique de l’eau, ainsi que sur l’appel du Souverain à la nécessité d’une mise à jour continue des leviers de la politique nationale de l’eau et d’une mise en œuvre des différents projets dans un total respect des délais fixés et sans aucun retard, ajoute la même source.

En droite ligne avec les Hautes Instructions Royales, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour veiller à la concrétisation optimale de l’ensemble des volets du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, en vue d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble de ses projets avec la célérité et l’efficience requises et réaliser ses objectifs d’atténuer les effets du stresse hydrique, en phase avec les aspirations de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a poursuivi M. Akhannouch.

Lors de cette réunion, le Chef du gouvernement a exhorté les différents départements gouvernementaux concernés à relever la cadence des investissements liés à l’eau et de leur mise en œuvre, selon le calendrier arrêté, affirmant que le comité de pilotage intensifiera ses réunions pour suivre de près le déroulement des différents programmes arrêtés, note la même source.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.