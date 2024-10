M. Akhannouch préside une réunion avec les intervenants dans les filières de production agricole pour promouvoir le secteur et garantir l’approvisionnement des marchés

jeudi, 10 octobre, 2024 à 21:00

Rabat – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, une réunion avec les intervenants dans les filières de production agricole, au cours de laquelle les professionnels du secteur ont présenté les mesures prioritaires destinées à promouvoir le secteur de l’agriculture et garantir l’approvisionnement des marchés.

Cette réunion intervient en préparation du lancement de la campagne agricole 2024-2025, qui survient après cinq années consécutives de sécheresse, ayant impacté l’ensemble des composantes du secteur, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Ces mesures susceptibles de contribuer à la baisse des prix des produits agricoles, portent sur la protection du patrimoine animalier et sa reconstitution, ainsi que sur le renforcement de la résilience du secteur agricole face à un contexte mondial défavorable marqué par les changements climatiques et la rareté des ressources hydriques.

La réunion a été l’occasion d’examiner les différents mécanismes à même de contribuer à réaliser l’équilibre escompté au niveau des filières animalières, telles que la filière laitière, la filière des viandes rouges et la filière avicole, ainsi qu’au niveau des filières végétales, à l’instar des filières oléicole, agrumicole, palmier dattier, des légumineuses, des primeurs, sucrière, rizicole, semences et céréales.

M.Akhannouch a affirmé, lors de cette réunion, que le gouvernement renforcera son accompagnement des professionnels des différentes filières agricoles, en vue d’améliorer leur rendement sur la base d’une gestion optimale des intrants et des facteurs de production.

Il a ajouté que le gouvernement poursuivra, conformément aux Hautes Directives Royales, la mobilisation des investissements structurants visant à renforcer la capacité du secteur agricole à s’adapter aux répercussions de la sécheresse et à prendre une série de mesures à même de restaurer progressivement l’équilibre des filières productives.

Il veillera à assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes mesures urgentes, à même de contribuer à la baisse des prix des produits agricoles, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, tout comme il veillera à assurer l’approvisionnement continu et suffisant des marchés nationaux.

Le gouvernement avait signé en mai 2023, un ensemble de 19 contrats programmes de nouvelle génération pour le développement et la modernisation des filières de production agricole, dans le cade de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green, pour un coût total de plus de 110 milliards de dirhams sur 10 années, dont plus de 42 milliards de dirhams sous forme de contribution de l’Etat dans le cadre du Fonds de Développement Agricole.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le Trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, le directeur des Domaines de l’Etat, Mohamed El Kharmoudi, le directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, Abdellatif Amrani, le président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Mohamed Fikrat, le directeur général de l’Office National de Sécurité des Produits Alimentaires, Abdallah Janati, ainsi que les représentants des filières agricoles et des professionnels du secteur.