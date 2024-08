M. Bensaid souligne à Amman les efforts déployés par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, en faveur des jeunes

mercredi, 28 août, 2024 à 18:50

Amman – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en exergue, mercredi à Amman, les efforts continus déployés par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de promotion des conditions des jeunes.

S’exprimant lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports relevant du Conseil de la Ligue des Etats arabes, qui a examiné la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité, M. Bensaid a indiqué que le Maroc, en application des Hautes Directives Royales, a lancé plusieurs programmes et projets qui visent à répondre aux besoins des jeunes et à les intégrer dans le processus de développement local.

Il a évoqué, dans ce sens, le “Pass Jeunes” qui permet à la jeunesse marocaine de bénéficier de services sportifs, culturels et de divertissement, ainsi que le programme “Motatawi3” (volontaire), qui permet aux jeunes d’entrer dans la vie active et de relever ses défis.

Le ministre a également cité le Prix du Maroc de la Jeunesse, en plus d’autres projets tels que “Forsa” et “Awrach” qui visent à autonomiser les jeunes sur le plan économique et à les doter d’un leadership entrepreneurial.

“La région connait actuellement des évolutions et des changements géopolitiques sans précédent, ce qui rend crucial de faire de l’avenir de la jeunesse une priorité, en particulier les jeunes dans les zones de conflit, comme en Palestine”, a souligné M. Bensaid.

Il a rappelé, à cet égard, que la cause palestinienne est la première cause arabe et qu’elle est placée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au même rang que la cause nationale, le Sahara marocain.

Le ministre a, ainsi, réitéré la position “ferme, constante et historique” du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, en faveur du peuple palestinien pour l’obtention de ses droits légitimes, soulignant l’attachement du Maroc à un règlement pacifique basé sur la solution des deux États pour une paix juste et durable au Moyen-Orient.

De même, il a rappelé qu’une partie importante du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône a été consacrée à la cause palestinienne, ce qui traduit l’intérêt particulier et le suivi personnel dont le Souverain ne cesse d’entourer.

Les évolutions géopolitiques et la situation délicate dans la région exigent de redoubler d’efforts pour éloigner les jeunes des dangers du terrorisme, de l’extrémisme et du séparatisme, a, par ailleurs, relevé M. Bensaid, réaffirmant le soutien du Maroc à l’initiative jordanienne relative à la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

A cet égard, il a mis l’accent sur la nécessité de fixer des délais et des mécanismes institutionnels pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cette initiative.

Soulignant l’engagement du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, à promouvoir l’action arabe commune, en partenariat actif avec les institutions de la Ligue des Etats arabe, il a salué les différentes initiatives qui permettront de faire progresser la situation de la jeunesse.

La session extraordinaire du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports relevant du Conseil de la Ligue des États arabes s’est tenue en marge des travaux du Forum mondial de haut niveau sur la jeunesse, la paix et la sécurité qui ont démarré, mercredi à Amman, avec la participation du Maroc.

Ce forum, ponctué par la présence du Prince héritier de Jordanie Al Hussein Ibn Abdallah II, a vu le lancement de la Stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité 2023-2028. Cette initiative a été élaborée par un comité présidé par la Jordanie, représentée par son ministère de la jeunesse, sur la base de la décision du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports.

Initié, deux jours durant, par le ministère jordanien de la Jeunesse, ce conclave de haut niveau sera marqué par des sessions de dialogue sur les mécanismes de promotion et de mise en œuvre de l’agenda de la jeunesse, de la paix et de la sécurité, ainsi que les priorités des États membres dans le développement du plan d’action de la stratégie.

Le forum vise à stimuler l’action et permettre aux jeunes de promouvoir la paix et la sécurité, en mettant l’accent sur le soutien, la coopération, la mise en œuvre de stratégies et l’établissement de priorités régionales précises.