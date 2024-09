M. Bourita s’entretient à Bali avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères

lundi, 2 septembre, 2024 à 9:24

“Conformément à la Haute vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume du Maroc est prêt à mettre son expérience à profit pour renforcer le partenariat avec l’Indonésie et les pays africains amis, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et trilatérale”, a indiqué, lundi à Bali, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.